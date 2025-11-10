Religión
El cobro por entrar a templos se extenderá a algunos pueblos de la provincia de Zamora
El programa se implantará en San Pedro de la Nave en El Campillo, Santa María la Real en La Hiniesta o la Asunción en Fermoselle y permitirá financiar el mantenimiento y rehabilitaciones en esas iglesias
Tras la puesta en marcha de los programas Toro Sacro, la Milla Románica y Benaventum, la Fundación Zamorarte pretende en un futuro extender el cobro de una entrada simbólica a los turistas por el acceso a templos emblemáticos a otros puntos de la provincia.
La iglesia visigótica de San Pedro de la Nave en El Campillo, la de Santa María la Real en La Hiniesta o la de Nuestra Señora de la Asunción en Fermoselle son tres de los templos en los que la Diócesis baraja en un futuro establecer un precio por el acceso, del que quedarán eximidos tanto los empadronados en la provincia de Zamora como todos los fieles que se acerquen a esas iglesias en el horario de culto para asistir a misa u otros oficios religiosos. El director de Zamorarte, Juan Carlos López Hernández, ha puesto de relieve lo acertado de la iniciativa.
A cambio de ese precio simbólico de entre uno y dos euros por el acceso a cada templo, o de una entrada conjunta que resulta más económica, el turista tiene acceso a una audioguía que se descarga a través de un código QR y que ofrece información a través de "un buen relato y bien documentado".
Ese cobro permite poner en valor el patrimonio, no solo porque se valora más por lo que se paga, sino porque todo el dinero que se recauda por las entradas se destina íntegramente a mantener esas iglesias, cubrir gastos de su apertura y efectuar rehabilitaciones y recuperación de algunos de sus bienes.
López Hernández ha señalado que entiende que el cobro "pueda generar cierta polémica en las plazas en las que todavía ese modelo no funciona, pero es que cualquier mirada al patrimonio de nuestro entorno se gestiona de una manera similar, con aportaciones que están fiscalizadas".
Ha recordado además que el dinero revierte "plenamente en el propio sostenimiento de ese patrimonio, que es muy caro" y en caso de no contar con esas aportaciones de los turistas "tendríamos que cerrar al público" los templos visitables. Por el momento, se cobra en veinte emblemáticas iglesias de Toro, Zamora y Benavente, pero "la idea es seguir ampliando la onda de manera concéntrica para que cada vez lleguemos a más espacios que tienen interés turístico y merecen ser visitados", ha avanzado el director de Zamorarte.
