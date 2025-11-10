Cementerios y otros lugares sorprendentes con setas para una mala campaña micológica en Zamora

Todo apunta a que la actual va a ser una mala campaña de setas comestibles, si no lo remedia la climatología y en los próximos días suben las temperaturas nocturnas y asoma algo el sol a lo largo del día. De no ser así, la del otoño de 2025 no será una buena temporada, tal y como admite el presidente de la Asociación Micológica Zamorana, Augusto Calzada, que este lunes por la tarde ha sido el encargado de inaugurar la vigésima quinta edición de las Jornadas Micológicas de Zamora.

Por el momento, la campaña no está siendo buena, tal y como ha constatado la asociación en una salida a Sanabria el pasado sábado.

A falta de abundancia de hongos comestibles, las "bodas de plata" de las jornadas se cumplen este año con más conferencias de lo habitual y con actividades que buscan atraer a las nuevas generaciones al mundo de la micología.

Para ello, se ha organizado un concurso de dibujo infantil y otro de relatos breves relacionados con setas, con el fin de "ver si los jóvenes se van acercando más al mundo de las setas".

Frente a las dos conferencias que se programaban otros años, en esta edición son cuatro las propuestas entre el lunes y el jueves de esta semana. La primera de ellas la ofrece el propio Calzada, que habla de "Los hongos de lugares curiosos" entre los que se incluyen cementerios, minas, parques urbanos incluso casa con mucha humedad.

Del rodapié a la traviesa de las vías del tren

En esos entornos, en lugares tan dispares como el rodapié de una vivienda o la traviesa de las vías del tren, se dan las condiciones adecuadas de humedad para que pueden salir ejemplares de gran interés para los micólogos. De hecho, el propio Augusto Calzada ganó un premio de fotografía micológica en Madrid con un ejemplar de seta de ostra que encontró en el parque de la Marina, al lado de un sauce llorón.

Entre los lugares de Zamora de mayor riqueza de setas, Calzada admite que el bosque de Valorio es un hábitat muy rico por la variedad de arbolado en el que pueden llegar a aparecer hasta más de 500 especies distintas, aunque, evidentemente, no todas ellas sean comestibles.

Recolectores recogen setas en el parque micológico zamorano en una campaña anterior. / Ch. S.

Las conferencias de la Semana Micológica se han programado todas ellas a las 19.30 horas en el salón de actos de la Alhóndiga, donde el martes Judith Furquet habla de "La vida secreta de los hongos", el miércoles Ibai Olariaga de "Ocho especies de Catharellus de Europa" y el jueves Sergio Pérez Gorjón de "Hongos resupinados: taxonomía moderna, importancia ambiental y económica".

La exposición de ejemplares y fotografías micológicas se puede visitar desde el sábado día 15 al mediodía hasta el lunes día 17 de 10.00 a 14.00 horas.

Para concluir las actividades, el sábado día 22 se desarrollará una excursión micológica a Sayago que finalizará con una comida de clausura en el restaurante La Becera de Peñausende. Manjares de otoño para degustar.