El alimento que aporta más calcio y está en todas las neveras de los hogares zamoranos

"Son productos muy completos desde el punto de vista nutricional, sin ningún aspecto negativo para la salud, incluso con efectos beneficiosos en enfermedades cardiovasculares".

Así de tajante se expresa sobre la leche y el queso la doctora zamorana Manuela Juárez, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien hablará de las bondades de estos alimentos hoy en Zamora con su conferencia "Evidencias científicas sobre el consumo de leche y queso y salud", dispuesta a desmontar todos los argumentos en contra "que no tienen evidencias científicas contrastadas", asegura.

Botellas de leche / Agencias

"La grasa que tienen se puede consumir perfectamente, porque su efecto dentro del producto lácteo, con los distintos componentes que hay en la matriz, son distintos a tomar solamente la grasa saturada", diferencia. De ahí que subraye la importancia de comer tres raciones de lácteos al día, para llegar a los mil miligramos de calcio que el cuerpo necesita. "Se conseguir fácilmente, con la leche del desayuno, un poco de queso a la hora de comer o yogur de postre", sugiere. "Estos alimentos se pueden tomar en cualquier momento del día", invita.

Apoyo a un mayor consumo de queso

Para la doctora, los zamoranos tienen la suerte de obtener este calcio de la manera más sabrosa, gracias a los quesos de oveja de la tierra, "con un contenido en calcio más alto", aunque lamenta que el consumo de queso en España se quede en "únicamente" ocho kilos por habitante al año, muy lejos de los más de veinte kilos que se contabilizan en países vecinos como Francia, Italia o Grecia.

Los quesos de Castilla y León son de los productos más exportados. / Foto de archivo

"Este calcio que debemos consumir los adultos no es para que aumente, porque eso solamente se consigue hasta el final de la adolescencia, sino para que disminuya lo menos posible", detalla. Además de ser esencial para los huesos, este mineral "tiene una incidencia muy positiva en enfermedades cardiovasculares y también en el control de peso", añade la experta.

Por otra parte, no está en contra del consumo de bebidas vegetales, tan de moda en los últimos años. "Tomarlas es algo maravilloso, mucho mejor que un refresco, pero nunca van a sustituir una ración de lácteos", advierte.

Las opciones para los intolerantes a la lactosa

Otra situación habitual en estos tiempos es el auge de personas con intolerancia a la lactosa. "No tienen por qué suprimir los lácteos, está la opción de comer queso maduro, como el que se produce en nuestra tierra, que no tiene lactosa, así que podrían tolerarlo sin problema. También las leches fermentadas tienen unos niveles muy bajos", sugiere. Productos que les harán mantener este tipo de alimentos "que son imprescindibles para nuestra salud", señala.

Manuela Juárez, con su premio eWoman. / A. B. (Archivo)

La cita de esta conferencia divulgativa es a las 11.30 horas en el Colegio Universitario, abierta para todo el público y tras la que se abrirá un coloquio donde los asistentes podrá plantear sus dudas y reflexiones sobre el papel de los lácteos en la salud humana a la experta.