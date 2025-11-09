Nuevo cargo en la UE
Un zamorano, al frente de los servicios jurídicos de la Comisión Europea
Alberto de Gregorio es el nuevo director general del departamento que presta asesoramiento legal al Ejecutivo comunitario
Alberto de Gregorio Merino acaba de ser nombrado director general de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, departamento que presta asesoramiento legal al Ejecutivo comunitario y representa a la institución ante los tribunales, según informa la agencia EP.
Aunque nació en Salamanca, su familia materna procede de Santovenia del Esla y era habitual verlo también disfrutar de los veranos en Bretó de la Ribera.
Una gran labor profesional
De Gregorio dirigirá el equipo legal de la Comisión después de casi 25 años de carrera en las instituciones comunitarias.
Según indica Bruselas en un comunicado, De Gregorio ha desempeñado un papel “fundamental en importantes avances jurídicos” en la respuesta europea a crisis recientes, incluida la creación de mecanismos con los que abordar la crisis de deuda y financiera, instrumentos de apoyo a Ucrania o la salida del Reino Unido del bloque europeo.
También participó en expedientes clave como los fondos Next Generation o el reglamento para condicionar los fondos de recuperación al respecto del Estado de derecho.
