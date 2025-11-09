Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora despide a Pilar Merino Barbero, centenaria republicana represaliada por Franco

Familiares y amigos recordaron a la mujer de convicciones firmes, alegre y divertida, que dio una lección de coraje para enfrentar la represión franquista que la llevó a la cárcel de las Ventas

La hija del fundador y presidente de Izquierda Republicana, Higinio Merino, fusilado por los franquistas en el 36 en Toro, bebió desde niña de los principios democráticos y de libertad por los que luchó

La zamorana estuvo muy presente en la lucha clandestina contra la dictadura, donde conoció a su marido Amable García, presidente del PC en Zamora hasta su muerte

Susana Arizaga / Eriz Fraile

Susana Arizaga

Familiares y amigos despedían a las 13.00 horas a Pilar Merino Barbero que falleció este sábado, 8 de diciembre, a los 101 años, activista de la lucha contra la dictadura de Francisco Franco que dio el golpe de Estado y provocó la guerra civil 1936 y acabó con el régimen democrático republicano, asesinó y encarceló a todas aquellas personas que defendían la libertad y los derechos sociales como su padre Higinio Merino, fundador y presidente de Izquierda Republicana fusilado junto a su padre por las tropas del general fascista a la entrada de Toro, al inicio de la contienda.

Esta gran socialista, testigo de un siglo de historia de España, mantuvo intactos los recuerdos de aquellos tiempos oscuros y de brutal represión en las calles de Zamora y del resto de España, memoria viva de los atropellos franquistas, es recordada por su familia con tres palabras, "coraje, familia y memoria", en su esquela laica, las mismas con las que inició el homenaje su nuera Esther González González, que ensalzó a quien fue más una segunda madre que una suegra. Esther González, la jueza de la que tanto presumía Pilar, abrió el acto sencillo y emotivo en el que han recordado a la mujer de convicciones, alegre y divertida, "amante de la familia y protectora" de los suyos, que peleona que "supo convertir en oportunidades para aprender" aquellas vivencias tan terribles que la vida colocó ante sí, como la muerte temprana de su padre a los 36 años, siendo ella una niña de 12 años, que dejó a su madre Emiliana Barbero a cargo de cinco hijos.

"Cumplí condena con Franco, pero aprendí mucho en la cárcel"

Su detención por ser hija de un rojo, "sin haber hecho nada, iba al mercado a comprar", le condujo a la cárcel del Gobierno Civil de Zamora, después al presidio de Valladolid para terminar en un consejo de guerra que le condenó a tres años de cárcel que cumplió en el penal de Las Ventas. Fue juzgada junto al que sería su marido, Amable García, militante del Partido Comunista, condenado a 5 años y encarcelado en Burgos. "Cumplí la condena, pero fui feliz porque estuve rodeada de lo mejor, gente de mucha altura, maravillosa, aprendí muchísimo"., recordaba en la entrevista que concedió a LA OPINIÓN-ELCORREO DE ZAMORA publicada el 8 de julio de 2024 en la serie 8M Mujer.

Pilar Merino se reunió con Amable García tras quedar ambos en libertad y durante 80 años, hasta la muerte de Amable García que dirigió durante décadas el PC en Zamora, combatieron al franquismo desde la clandestinidad y ayudaron a construir la democracia con su permanente compromiso personal, en lo político y en lo social. Su hermana Valentina, su hija Piluca, sus nietos Diego, Álvaro y Quique, y su nieta Luna; y sus sobrinos estuvieron arropados por amigos de la familia y conocidos que quisieron acudir a acompañarles en esta última despedida a esa mujer de carácter y que vivió como quiso, "siempre hablé lo que me dio la gana", presumía en aquella entrevista de hace poco más de un año.

