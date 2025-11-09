En el Teatro Ramos Carrión de Zamora ayudan a entender a las mujeres

"A las mujeres se nos exige un doble esfuerzo: actuar con energía masculina para estar en el mundo y luego recuperar nuestra energía femenina para ser nosotras mismas, para dar espacio a nuestra naturaleza. Y debemos hacer ambas cosas todos los días. Sin embargo, yo quiero ser cíclica. Yo soy la luna".

Este es solo uno de los fragmentos que se recogen en la obra de teatro "Perfecta", un monólogo puesto en escena por la actriz Bárbara Végmed, de la mano de la compañía zamorana TodoArt13. Se trata de una propuesta que, como ellos mismos resaltan "es mucho más que un monólogo: con humor y lucidez ilumina la complejidad de ser mujer en un mundo que exige perfección a cambio de reconocimiento".

La actriz Bárbara Végmed, durante el monólogo "Perfecta". / Cedida

Se narra una historia a través de cuatro martes que son en apariencia idénticos, pero la protagonista los siente de forma distinta, desplegando sobre las tablas un mapa de emociones que pasan por la euforia creativa, la calma reflexiva, la impaciencia inquieta o la melancolía introspectiva.

Todo ello se convierte "en un viaje emocional que conecta con el público desde la primera palabra y nos recuerda por qué amamos hacer teatro", aseguran.

Todo el equipo a una

Aunque es solo Végmed la que sustenta la historia sobre el escenario, también hacen posible esta obra José Luis Donaldson, director y fundado de la compañía; Juan Vega, director artístico de esta propuesta y, por supuesto, Mattia Torre, autor del texto y uno de los dramaturgos italianos más brillantes.

De hecho, cuando la compañía asumió este texto, lo hizo "con el entusiasmo de quien descubre una joya, al ser un monólogo brillante, lleno de humor, humanidad y verdad", enumeran desde la compañía.

Todavía quedan entradas para disfrutar esta tarde (19.00 horas) de un monólogo en estreno absoluto, con esa "Perfecta" que se podrá ver en el Teatro Ramos Carrión para entender un poco mejor al género femenino con la arrolladora puesta en escena de Bárbara Végmed, "que nos recuerda que somos ciclos, no líneas rectas".