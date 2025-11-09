La “seña bermeja”, la bandera de Zamora que llama la atención de este influencer argentino

Dicen que las segundas partes no son tan buenas como las primeras, pero si Zamora está en la ecuación, la segunda nos dejará con mejor sabor de boca.

Para aquellos que aún no lo sepan, un famoso influencer argentino anda recorriendo las calles de la capital de la provincia para mostrar los detalles más interesantes al resto del mundo. Se llama Román, aunque es conocido en Instagram como @romansocias. Un argentino que lleva 2 años y 4 meses recorriendo las 50 provincias de España. ¿El motivo? Porque desde que emigró de su país natal dice que se sintió en España "como en casa", hasta tal punto que se acabó enamorando del país.

Su vídeo ya alcanza los 5.572 me gustas y 527 comentarios, muchos de ellos de los propios zamoranos, como el vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, o el concejal del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, habiendo incluso este último republicado el vídeo del joven en sus redes sociales.

Tras el éxito en redes de su primer video, ahora llega un segundo, donde el argentino decide dar un paso más y no solo mostrar, sino enseñar algunas de las curiosidades de la zona. En este caso: su bandera. "Una de las banderas más curiosas de España. La “seña bermeja”, la bandera de Zamora, se compone de 8 tiras rojas y una tira verde, dándole un aspecto muy peculiar. Es cierto que alguna bandera de un solo lienzo con todos los colores se puede ver, pero la versión más aceptada es la que tiene está hecha de jirones", escribe el argentino en el pie del vídeo.

Ya sea por su cercanía, su forma de comunicar o la belleza de Zamora, que el influencer ya ha superado en datos su primer vídeo. Esta vez con 7.976 me gustas, 499 comentarios y más de 1.000 reenvíos. Una serie que promete seguir creciendo y mostrando el lado más bello de la ciudad.