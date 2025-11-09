Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad

El Sáhara español: 50 años y unos lazos que se mantienen vivos en Zamora, con nueva cita inminente

El jueves se cumplirán 50 años desde que el Sáhara dejó de ser territorio español, pero los vínculos de ese pueblo con Zamora se mantienen gracias a una asociación y las familias que acogen a niños de los campamentos de refugiados. Cinco décadas en las que no se ha resuelto el conflicto pero tampoco se han destruido los lazos con Zamora, con una nueva cita en unos días.

Imágenes de anteriores manifestaciones, saharauis afincados en Zamora y sus familias de acogida.

Imágenes de anteriores manifestaciones, saharauis afincados en Zamora y sus familias de acogida. / Cedida

Alberto Ferreras

Muchos niños saharauis aprendieron en Zamora a nadar, algunos incluso encontraron en la ciudad un lugar en el que poder estudiar más allá de los campamentos de refugiados del desierto y hay casos como el de Mahmuda, que ha asentado raíces con su familia zamorana de acogida y ha sido aquí donde ha tenido a su hija Luna, una zamoranasaharaui que representa bien el espíritu de unión que se mantiene entre Zamora y la que en el pasado fue la provincia número 53 española.

Hace ahora medio siglo que el Sáhara dejó de ser español, pero esa herida sigue sin cicatrizar y a día de hoy el pueblo saharaui mantiene su lucha por el derecho a su autodeterminación mientras buena parte de su población permanece en campamentos de refugiados en la parte más árida del desierto.

Durante cinco décadas, los zamoranos han mantenido una raigambre con el pueblo saharaui que hace unos meses llevó a la ciudad de Zamora a hermanarse con la wilaya de Bojador.

Apelando a esa relación de fraternidad fraguada a lo largo de los años, la Asociación Zamora con el Sáhara hace ahora un llamamiento a todos los zamoranos para que se sumen a la concentración que tendrá lugar en Madrid el próximo sábado día 15.

Para ello, ha fletado autobuses con el fin de que en esa movilización estatal de los "50 años de resistencia" y el medio siglo que se cumplen de los acuerdos tripartitos de Madrid se haga sentir la presencia zamorana solidaria con este pueblo.

El viaje partirá el sábado a las ocho de la mañana de la rotonda de Cristo Rey y regresará tras los actos que se desarrollarán en la plaza de la Provincia, en Madrid. Los zamoranos que deseen acudir pueden apuntarse y contactar con la asociación en el teléfono 639 07 18 64.

Noticias relacionadas y más

La pequeña Luna, con su abuela Elena y su madre Mahmuda, en la Laguna de Peces. | CEDIDA

La pequeña Luna, con su abuela Elena y su madre Mahmuda, en la Laguna de Peces. | CEDIDA

Se espera, como en otras concentraciones y manifestaciones celebradas a nivel estatal y autonómico, una nutrida asistencia zamorana. Un apoyo más necesario ahora que nunca al surgir dudas sobre el ansiado referéndum de autodeterminación que en 1991 fijó la ONU como camino hacia la descolonización frente a las pretensiones anexionistas de Marruecos. Un conflicto enquistado por el que en Zamora también se toma partido.

A la izquierda, presencia zamorana en una de las manifestaciones en Madrid. A la derecha, tres de los zamoranos que asistieron, entre ellos el saharaui Salamu.

Presencia zamorana en una de las manifestaciones en Madrid. / Cedida

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herminio Ramos cumple un siglo: el maestro ilustrado de Zamora
  2. El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV
  3. La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
  4. En libertad sin fianza, el autor del tiroteo en el bar Marta de Zamora: ¿por qué?
  5. Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
  6. Lo que opinan los zamoranos sobre el 'regalito' a Abel Caballero el día del encendido de luces de Navidad en Vigo: protesta por el AVE
  7. A todo cerdo le llega su San Martín', el exteniente alcalde de Vox a una trabajadora de Pereruela
  8. Un bombero recién entrado cobra 1.853 euros líquidos'. Faúndez se planta ante UGT, que pide subidas salariales

Don Kiosko, nuevo punto de venta de la edición impresa de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

Don Kiosko, nuevo punto de venta de la edición impresa de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

El abogado del "tirador" del Bar Marta sobre la actuación policial: "Mi cliente está vivo de milagro"

El archivo del caso de basuras lleva al alcalde de Zamora y a la viceintervetora al juzgado

El archivo del caso de basuras lleva al alcalde de Zamora y a la viceintervetora al juzgado

Dos integrantes de una banda, a prisión por robar en casas habitadas de Zamora y otras ciudades

El Sáhara español: 50 años y unos lazos que se mantienen vivos en Zamora, con nueva cita inminente

El Sáhara español: 50 años y unos lazos que se mantienen vivos en Zamora, con nueva cita inminente

Un zamorano, al frente de los servicios jurídicos de la Comisión Europea

Un zamorano, al frente de los servicios jurídicos de la Comisión Europea

Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial: «Para cohesionar hay que descentralizar centros de gestión, como hace Defensa con Monte la Reina»

Dos zamoranas, de 21 y 88 años, comparten el mismo trabajo

Dos zamoranas, de 21 y 88 años, comparten el mismo trabajo
Tracking Pixel Contents