El Sáhara español: 50 años y unos lazos que se mantienen vivos en Zamora, con nueva cita inminente

Muchos niños saharauis aprendieron en Zamora a nadar, algunos incluso encontraron en la ciudad un lugar en el que poder estudiar más allá de los campamentos de refugiados del desierto y hay casos como el de Mahmuda, que ha asentado raíces con su familia zamorana de acogida y ha sido aquí donde ha tenido a su hija Luna, una zamoranasaharaui que representa bien el espíritu de unión que se mantiene entre Zamora y la que en el pasado fue la provincia número 53 española.

Hace ahora medio siglo que el Sáhara dejó de ser español, pero esa herida sigue sin cicatrizar y a día de hoy el pueblo saharaui mantiene su lucha por el derecho a su autodeterminación mientras buena parte de su población permanece en campamentos de refugiados en la parte más árida del desierto.

Durante cinco décadas, los zamoranos han mantenido una raigambre con el pueblo saharaui que hace unos meses llevó a la ciudad de Zamora a hermanarse con la wilaya de Bojador.

Apelando a esa relación de fraternidad fraguada a lo largo de los años, la Asociación Zamora con el Sáhara hace ahora un llamamiento a todos los zamoranos para que se sumen a la concentración que tendrá lugar en Madrid el próximo sábado día 15.

Para ello, ha fletado autobuses con el fin de que en esa movilización estatal de los "50 años de resistencia" y el medio siglo que se cumplen de los acuerdos tripartitos de Madrid se haga sentir la presencia zamorana solidaria con este pueblo.

El viaje partirá el sábado a las ocho de la mañana de la rotonda de Cristo Rey y regresará tras los actos que se desarrollarán en la plaza de la Provincia, en Madrid. Los zamoranos que deseen acudir pueden apuntarse y contactar con la asociación en el teléfono 639 07 18 64.

La pequeña Luna, con su abuela Elena y su madre Mahmuda, en la Laguna de Peces. | CEDIDA

Se espera, como en otras concentraciones y manifestaciones celebradas a nivel estatal y autonómico, una nutrida asistencia zamorana. Un apoyo más necesario ahora que nunca al surgir dudas sobre el ansiado referéndum de autodeterminación que en 1991 fijó la ONU como camino hacia la descolonización frente a las pretensiones anexionistas de Marruecos. Un conflicto enquistado por el que en Zamora también se toma partido.