Inés Velasco, ingeniera química y técnico de mantenimiento en Iberdrola Generación: "Las mujeres estamos sobradamente preparadas para liderar la transición energética"

Nací en un pequeño pueblo del oeste de Salamanca. Me trasladé a la capital para cursar el Bachillerato y posteriormente la carrera universitaria de Ingeniería Química.

Durante la búsqueda de mi primer empleo, completé un máster en Gestión Integrada de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad.

Empecé a trabajar en una planta de cogeneración dedicada al tratamiento de purines y producción de energía eléctrica. En esta etapa continué mi formación y obtuve la titulación como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales, con especialidad en Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Mi carrera profesional ha transcurrido en instalaciones industriales de Zamora, León y Salamanca y sin dejar de apostar por la formación continua he realizado un máster en Automatización Industrial.

Desde hace una década resido en Benavente, un lugar que me brinda el equilibrio entre vida personal y profesional, mientras sigo creciendo en un sector que demanda innovación constante.

¿Qué mensaje pretende transmitir en esta nueva edición de eWoman?

Me gustaría aprovechar este evento, que actúa como altavoz para visibilizar los casos de éxito de mujeres con trayectorias profesionales destacadas, para transmitir que las mujeres aportamos un valor incuestionable a las empresas y a la sociedad. La igualdad de oportunidades no solo es un derecho, sino también una responsabilidad compartida que debemos seguir impulsando como base para construir una sociedad más próspera, justa y libre. eWoman representa un canal extraordinario para dar voz a las mujeres en su entorno profesional, reconociendo no solo sus logros, sino también sus fracasos, entendidos como parte esencial del camino hacia el éxito. Las mujeres estamos sobradamente preparadas y debemos contribuir activamente a impulsar, empoderar y promover el talento femenino, con el objetivo de alcanzar la igualdad real y fomentar oportunidades de desarrollo profesional para aquellas que aspiran a ocupar puestos de liderazgo. Es fundamental visibilizar las trayectorias de mujeres con inquietudes, espíritu de superación y capacidad de liderazgo, independientemente de su sexo o situación familiar. Estas historias deben servir de inspiración para la sociedad, especialmente para niñas y jóvenes, educando en igualdad desde edades tempranas. Necesitamos referentes femeninos en posiciones visibles que inspiren y eleven la ambición profesional de las más pequeñas. Que entiendan desde niñas que no hay límites para sus sueños, que pueden alcanzar las mismas responsabilidades que los hombres, y que pueden ser astrofísicas, pilotos de caza o lo que ellas decidan ser. Además, aprovecharé esta ocasión para dar a conocer la empresa en la que trabajo, Iberdrola, como ejemplo de compañía comprometida con la igualdad. Gracias a su modelo de conciliación entre vida laboral y personal, y a su apuesta por la igualdad de oportunidades, he podido avanzar hacia mis metas profesionales y personales sin tener que renunciar a nada. Iberdrola fue pionera en implantar la jornada continua durante todo el año, una medida que ha favorecido mi conciliación. Además, la compañía me ha demostrado una notable sensibilidad en los procesos de recolocación, garantizando que el cambio no se convirtiera en una experiencia traumática, sino en una oportunidad para seguir creciendo.

¿En qué consiste su labor dentro de la compañía?

Desde hace más de una década desempeño el puesto de Técnico de Mantenimiento en dos centrales hidroeléctricas pertenecientes al Centro de Producción Esla, en la provincia zamorana. Mi labor principal consiste en garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de las instalaciones mediante una gestión eficiente de la operación y el mantenimiento. Para ello, organizo y coordino los trabajos de mantenimiento, tanto con personal propio como con empresas contratistas externas, superviso la operación local y telemandada de las instalaciones, y gestiono un equipo de 12 profesionales electromecánicos, velando por la seguridad en todas las tareas y por el cumplimiento del objetivo corporativo de cero accidentes. Además, coordino los descargos del sistema eléctrico en las subestaciones donde vierten los grupos generadores, en colaboración con Red Eléctrica e i-DE, la distribuidora de Iberdrola, participo en proyectos de ingeniería, elaboración de especificaciones técnicas y puesta en marcha de reformas junto al Servicio Técnico, y apoyo al Departamento de Gestión en compras y contratación de servicios. También me aseguro del cumplimiento normativo en materia industrial, medioambiental, de calidad y prevención de riesgos laborales, participando activamente en las auditorías correspondientes. Este puesto exige una visión global y una gestión integral en un entorno multidisciplinar, en el que me desenvuelvo con total solvencia. Tengo la suerte de formar parte de un numeroso equipo de profesionales, somos todos compañeros que trabajamos con un mismo fin, con la ilusión de luchar por unos objetivos comunes y el reto de contribuir al desarrollo de nuestra región, a frenar el consumo de combustibles fósiles, contribuyendo a evitar el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Iberdrola es una empresa que apuesta firmemente por la igualdad de oportunidades, ofreciendo a hombres y mujeres las mismas posibilidades de desarrollo profesional. Mi trayectoria es un claro ejemplo de que una mujer puede desempeñar con éxito funciones que tradicionalmente se asociaban a perfiles masculinos, demostrando que el talento no entiende de género.

¿Considera que están siendo las grandes empresas, como Iberdrola, pioneras en la captación de talento independientemente de cuestiones de género?

Las políticas de igualdad no creo que dependan del tamaño de la empresa, pero debemos dar ejemplo por el impacto social que generamos las grandes compañías. Fomentar una representación equilibrada entre hombres y mujeres es uno de los principios básicos del grupo. Iberdrola es una empresa referente del Ibex 35 en presencia de mujeres en el máximo órgano de gestión del grupo —con un 43% de consejeras—, lo que da muestra de nuestro compromiso global con la igualdad de género.

¿Qué medidas concretas aplica Iberdrola para fomentar la igualdad de género y facilitar la conciliación laboral y familiar dentro de la compañía?

Las empresas tenemos la responsabilidad de sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la igualdad de género, que debe ser una realidad tangible dentro de las organizaciones. En Iberdrola, apostamos firmemente por las personas y los equipos como pilares fundamentales de nuestro éxito, y trabajamos para generar un entorno de relaciones laborales basado en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Contamos con una Política de Igualdad de Oportunidades y Conciliación, que se traduce en múltiples iniciativas corporativas orientadas a facilitar la conciliación entre la vida laboral y personal. Estas medidas tienen como objetivo incrementar la presencia femenina en el sector energético y fomentar el desarrollo integral de todas las profesionales, promoviendo su acceso a puestos de responsabilidad y liderazgo.

Iberdrola apuesta por el empleo femenino. ¿Qué cifras manejan al respecto?

En los últimos años, Iberdrola ha avanzado de forma constante en la incorporación de mujeres a su plantilla. Solo en 2023, la compañía logró aumentar en un 8 % la presencia femenina, reflejo de su compromiso con la igualdad de género y la diversidad en el entorno laboral. Durante 2024, Iberdrola ha continuado reforzando esta apuesta, especialmente en áreas STEM y en el desarrollo profesional de mujeres jóvenes. Aunque los progresos llevados a cabo hasta ahora son importantes, nuestro objetivo es seguir avanzando hasta consolidarnos como un referente internacional en igualdad, tanto dentro como fuera de la compañía. Para 2025, Iberdrola se ha fijado el objetivo de alcanzar un 30% de mujeres en puestos directivos, elevándolo hasta el 35% en 2030, así como de mantener la igualdad salarial. Vivimos en un contexto social en el que las mujeres son minoritarias en el ámbito de las ingenierías y las carreras técnicas. En carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), sólo alrededor del 30% de los estudiantes son mujeres. Y esta realidad limita su presencia laboral en sectores tecnológicos e industriales. En Iberdrola en estos últimos ocho años hemos registrado avances significativos en este ámbito, con un incremento en un 50% del número de mujeres en puestos de liderazgo senior pese a tratarse tradicionalmente de un sector con reducida presencia de mujeres. Somos conscientes de que aún queda camino por recorrer, pero también del potencial que tenemos para influir activamente en nuestro entorno y contribuir a generar un cambio real. Un cambio que nos acerque a una sociedad más justa, diversa e igualitaria.

El apoyo al deporte femenino es una de las máximas de Iberdrola en los últimos años. ¿Cree en esta fórmula como un buen camino para lograr esa deseada igualdad?

Hace más de dos décadas, Iberdrola abrió el camino hacia las energías limpias y dio los primeros pasos hacia un modelo energético más sostenible y responsable. Ahora, la compañía también abre el camino de la igualdad a través del deporte, convirtiéndose en el principal impulsor del deporte practicado por mujeres, colaborando con un total de 35 federaciones femeninas y logrando apoyar a más de 820.000 deportistas. Asimismo, seguiremos apoyando a nuestras embajadoras, que ya tenemos 37, y vamos a continuar trabajando para visibilizar el deporte femenino. Nuestro reto más ambicioso es llevar el deporte femenino a los hogares, aumentando su visibilidad y reconociendo el esfuerzo, los logros y las historias que hay detrás de cada deportista. Queremos contribuir a crear nuevos referentes que inspiren a las generaciones futuras y refuercen el papel de la mujer en el ámbito deportivo y en la sociedad.