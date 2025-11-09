Dos integrantes de una banda, a prisión por robar en casas habitadas de Zamora y otras ciudades

Dos integrantes de una organización criminal especializada en robos con fuerza en casas habitadas ingresaron el viernes a última hora de la tarde en prisión tras ser detenidos en Zamora en el marco de una operación policial que se mantiene abierta, según ha podido saber este diario. Los dos acusados pasaron a disposición judicial a mediodía de este 7 de noviembre para ser interrogados por la Fiscalía de Zamora en el Juzgado de Guardia, desde donde se ordenó su ingreso en prisión porque tenían numerosos antecedentes por este tipo de delitos.

Sin embargo, en los asaltos que efectuaron en viviendas de Zamora los propietarios tuvieron la suerte de no hallarse en ese momento en el domicilio, por lo que sus vidas no corrieron peligro.

La banda actuó en Béjar y Zaragoza

Los dos individuos están siendo investigados por robos perpetrados en viviendas de las localidades de Béjar, en Salamanca, y en Zaragoza, por lo que se trataría de un comando itinerante de una banda organizada que se desplaza a integrantes por el territorio nacional para cometer los delitos. Por lo general, estos delincuentes buscan dinero en efectivo y joyas de oro que pueden vender fundir o vender en el mercado negro.

El modus operandi aterrizar en la ciudad o municipio en el que se va a cometer el delito el tiempo suficiente como para estudiar las zonas y determinar que casas o pisos serán objetivo de sus asaltos. Normalmente, las casas están habitadas, por lo que el delito cometido conlleva penas de prisión por el riesgo que corre la vida de esas personas durante los robos en el caso de que se produzca algún incidente.

La detención de estos dos individuos y su envío a prisión implica un éxito policial tras meses de investigación, además de aportar nuevas pistas para localizar a los cabecillas de la organización y poder desmantelarla. No sería la primera vez que una intervención de la Policía Nacional o de la Guardia Civil de Zamora poner sobre la pista de una banda que opera en todo el país y permite tirar del hilo para desarticularla.

Ese fue el caso de la organización nacional especializada en estafas a empresas desmantelada hace cinco días en la provincia, una investigación que se inició en un pueblo de Zamora y que puso en jaque a toda la organización con la operación "Vencal" que implicó la detención de diez personas que se quedaron con 300.000 euros con operaciones de compraventa de mercancía.