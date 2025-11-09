Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cardenal Cisneros

Don Kiosko, nuevo punto de venta de la edición impresa de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

Una tienda que sirve pan de pueblo los siete días de la semana, compra aquí tu periódico

Zamora. Don Kiosko. Punto de venta de La Opinión de Zamora

Zamora. Don Kiosko. Punto de venta de La Opinión de Zamora / Alba Prieto / LZA

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA suma un nuevo punto de venta que a partir de mañana distribuirá en exclusiva este periódico: Don Kiosko, en los soportales de Cardenal Cisneros, donde cada día compran cientos de vecinos de la zona de Tres Cruces y del barrio de Pantoja.

Zamora. Don Kiosko. Punto de venta de La Opinión de Zamora

Zamora. Don Kiosko. Punto de venta de La Opinión de Zamora / Alba Prieto / LZA

En la tienda se vende pan de pueblo, bollería, leche, conservas y otros productos de ultramarinos, chucherías y hasta se hacen fotocopias. Los domingos también venden churros.

Don Kiosko se ubica en el número 45 de la avenida del Cardenal Cisneros.

