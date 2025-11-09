Don Kiosko, nuevo punto de venta de la edición impresa de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA suma un nuevo punto de venta que a partir de mañana distribuirá en exclusiva este periódico: Don Kiosko, en los soportales de Cardenal Cisneros, donde cada día compran cientos de vecinos de la zona de Tres Cruces y del barrio de Pantoja.

Zamora. Don Kiosko. Punto de venta de La Opinión de Zamora / Alba Prieto / LZA

En la tienda se vende pan de pueblo, bollería, leche, conservas y otros productos de ultramarinos, chucherías y hasta se hacen fotocopias. Los domingos también venden churros.

Don Kiosko se ubica en el número 45 de la avenida del Cardenal Cisneros.