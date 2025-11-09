Tras 4 horas de trabajo, liberan al ciervo que se paseó por Zamora y se "coló" en el céntrico parking de San Martín

Estaba siendo un domingo muy tranquilo en las calles de Zamora. Depués de una semana de mal tiempo, el sol volvía a lucir en la capital, lo que animaba a la población a pasear por los parajes más bellos de 'La perla del Duero'. Y decimos que 'estaba siendo', puesto que alrededor de las 15:00 de la tarde, la tranquilidad quedó atrás por la irrupción de un ciervo de gran tamaño en la ciudad. Sin miedo por el bullicio dominical, este animal se adentró en la capital a un buen ritmo de galope, para terminar escondiendose en el párking de San Martín, donde permaneció durante más de 4 horas ante la atenta mirada de policías, bomberos y curiosos.

La "Operación Ciervo" de Zamora, en imágenes: un ungulado se cuela en el parking de San Martín / José Luis Fernández

La entrada del ciervo en Zamora tuvo lugar por el bosque de Valorio, desde dónde se fue a la calle Pisones y la calle doctor Fleming. Sin parar en su aventura por la ciudad, cruzó la avenida de La Feria y se adentró en el céntrico párking de San Martín. Alertados por las llamadas de múltiples ciudadanos de la capital, se han desplazado hasta el lugar agentes de la Policía Nacional, la Policía Municipal de Zamora y los Bomberos. A la espera de recibir órdenes de los servicios veterinarios municipales, han cerrado todas las entradas y salidas del aparcamiento, aunque permitiendo la entrada de los dueños de vehículos que no estuvieran aparcados cerca del animal.

¿Cuántos dardos necesitaron para dormir al ciervo?

Tras la llegada de los veterinarios, los bomberos bloquearon la salida del parking atravesando el camión en la puerta, mientras dos profesionales sanitarios preparaban la sedación y una cervatana para dormir al animal. El primer veterinario le dio con uno de los dardos y falló dos intentos, mientras que el segundo veterinario acertó en sus dos tiradas. Con tres dosis de sedación, el ciervo se durmió y fue evacuado del parking a las 19.10 horas.

Dos de los tres dardos con los que sedaron al ciervo del parking de San Martín. / Cedida

El animal presentaba heridas de cortes provocados seguramente en su huida por la ciudad y los alrededores. Una vez curadas, se procederá a su traslado por parte del servicio de bomberos a una zona natural donde no corra peligro, según informan desde la Concejalía de Protección Ciudadana que dirige David Gago.

Los veterinarios curan los cortes que presentaba el ciervo que se coló en el parking de San Martín. / Cedida

Desde el Ayuntamiento de Zamora agradecen a todo el servicio de Policía Municipal, Bomberos, veterinarios municipales y veterinarios de dos empresas que han colaborado (Clínica Albéitar y Cobadú) y resto de profesionales que han participado en las labores asi como los operarios del Aparcamiento de San Martín. De igual manera, piden disculpas a las personas afectadas por este anormal suceso e informan que no se cobrará el aparcamiento a las personas que se han visto perjudicadas.