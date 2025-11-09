Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial: «Para cohesionar hay que descentralizar centros de gestión, como hace Defensa con Monte la Reina»

¿En qué consiste el programa «La Administración cerca de ti»?

Esto es un proyecto en el que llevamos ya varios años y supone pensar la Administración de una forma diferente. Ahora está pensada para que los ciudadanos se desplacen a las propias oficinas a hacer sus trámites. Si vives en una ciudad grande, donde tienes todos los servicios, es más fácil desplazarte, pero si vives en un municipio pequeño o alejado de los centros administrativos, es una dificultad. En esa búsqueda de cohesionar y que alguien, por vivir en un municipio pequeño, no tenga menos derechos, pensamos hacerlo al revés, que los funcionarios salieran de las Subdelegaciones del Gobierno y fueran con su vehículo a los municipios a atender a los ciudadanos cerquita de sus casas. Sobre todo, en un territorio como Castilla y León, que tiene más de 2.000 municipios y muchos son pequeños. Esto es un elemento fundamental, supone entender la Administración de una forma diferente y de poner siempre por delante a los vecinos y las vecinas.

¿Cómo nació ese programa?

Fue a finales de 2022, con el objetivo de hacer más fácil la vida a muchas personas que bien en núcleos de población en los que no hay oficinas para trámites administrativos cotidianos, evitándoles desplazamientos, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero, y haciéndoles sentir que son usuarios y usuarias de los servicios públicos en igualdad de condiciones que la población que reside en municipios más grandes.

¿En Zamora han hecho muchos trámites en los desplazamientos?

Se han gestionado 680 claves digitales, se han facilitado certificados digitales y se han ofrecido más de 1.400 asistencias en 211 municipios de la provincia. Además, en jornadas dirigidas a colectivos específicos se han atendido a 181 personas y se han emitido 48 certificados y 34 claves. Se trata no es solo de ayudar a esas personas en la gestión ordinaria a que hagan un trámite concreto, sino que también se les enseña a sacarse y usar la firma digital y otros elementos para que puedan acceder a todos los servicios de la administración electrónica desde su domicilio.

¿Cuáles son los trámites más habituales?

El certificado electrónico es uno de los que más se hace. También muchas gestiones y dudas sobre la seguridad social, sobre desempleo y sobre el carnet de conducir. Se resuelven dudas sobre la pensión, el seguro de desempleo, si tiene la desgracia de no tener trabajo en ese momento, o el carné de conducir, gestiones muy demandadas por los ciudadanos, tanto si se vive en una ciudad grande o en un núcleo de población pequeño.

En el medio rural existen también otros graves problemas como el de la despoblación, ¿qué hacen desde el Gobierno de España para remediarlo?

Es verdad que España crece pero hay zonas donde no lo hace a pesar de tener unos enormes recursos y muchísimo talento. Creo que el reto demográfico es un reto que no solo es de las comunidades o de las provincias donde hay esa dificultad, es un reto del conjunto de país. Si queremos un país más equilibrado, tiene que estar desarrollado y tener oportunidades de empleo y servicios todo el territorio. Son fundamentales las conexiones y que la Administración esté presente allí, como ocurre en esta provincia con la actuación del Ministerio de Defensa, que resulta fundamental. Considero que uno de los elementos que hace que un país se cohesione es que la Administración General del Estado no se concentre solo en las grandes capitales, sino que sus centros de decisión y también sus centros de gestión, en este caso, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, se hagan en territorios que necesitan un apoyo del Gobierno de España. Tener un acuartelamiento como el de Monte la Reina es un elemento dinamizador. No es un cuartel más, sino que supone que 1.400 familias van a venir aquí a vivir, también a generar economía y empleo, desde una perspectiva diferente a lo que tradicionalmente veníamos entendiendo que hace el Ministerio de Defensa. Tiene también un papel de vertebración territorial.

El PP está absolutamente desorientado, se mimetiza con la ultraderecha y lo único que consigue es hacerla más fuerte

¿Desde el Ministerio de Política Territorial cómo están actuando en vertebración territorial y esa descentralización? ¿Puede llegar a Zamora algo más, aparte de este cuartel?

Bueno, no es poco, porque la inversión en Monte la Reina supera los 130 millones de euros y yo creo que es una buena decisión. Pero hay que continuar. Creo que hay que revertir una dinámica que desde hace mucho tiempo afecta a provincias como Zamora. Este es un paso muy importante, pero hay que continuar haciendo eso, acercando la Administración para que puedas vivir, si tú así lo decides, en un municipio pequeño y no pierdas los servicios públicos por ello. Creo que la geografía, el lugar donde vivir, es también una decisión personal, pero lo que tiene que hacer el Estado es garantizar que los derechos sean los mismos, vivas donde vivas. Y queda mucho por hacer, pero quiero poner en valor el trabajo que ha hecho el Gobierno de España para luchar contra la despoblación y para ayudar a esos territorios, a esas provincias, que necesitan más que otras, un papel activo de la Administración del Estado.

Las infraestructuras son también muy importantes para asentar a esa población y en Sanabria se han recortado paradas del AVE, ¿no puede ahí hacer algo también la Administración del Estado?

Lo primero decir que es una cosa que compete al Ministerio de Transportes, obviamente, pero yo sí que veo el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España en las infraestructuras en toda España, y también en la provincia de Zamora. Un esfuerzo sin precedentes, y ahí están las cifras, también con las bonificaciones y con las ayudas que ha habido al transporte. El Ministerio de Transportes nunca ha dejado a nadie atrás.

¿Cómo son las relaciones de la Administración central con los ayuntamientos, la Diputación de Zamora y la Junta?

Creo que ante un problema serio como el de los incendios del pasado verano se han visto dos formas distintas de reaccionar. El Gobierno de España siempre ha estado poniendo todos los medios necesarios, desplegando todos sus medios, actuando con agilidad, con diálogo con todo el mundo. Y otras administraciones parecían más preocupadas en otras cuestiones políticas que en centrarse en solucionar y atender la emergencia. Pero yo siempre he creído ene l diálogo y el Gobierno de España siempre quiere dialogar con todas las Administraciones, sean locales, provinciales o autonómicas. Lo que pasa es que a veces es difícil, cuando el otro lado no tiene esa misma voluntad. Siempre vamos con la mano tendida, solamente trabajando juntos es cuando de verdad se avanza.

¿Son ahora las relaciones con la Junta y con el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco peores o mejores que hace un par de años, con el gobierno PP-Vox en Castilla y León?

Lo que le puedo decir es que la lealtad que quieren los ciudadanos siempre es una lealtad de ida y vuelta. O sea, tú le pides lealtad al Gobierno de España y al Gobierno de España te corresponde, pero lo normal es que tú también seas leal. Y lo vemos en otras zonas, porque es un modo de actuar, por desgracia, frecuente del PP. Están más preocupados en criticar o en atacar al Gobierno de España que en gestionar y cumplir con sus responsabilidades. Muchas veces son cortinas de humo, cuando tienen alguna carencia de gestión, o no están gestionando adecuadamente algo, intentan que no se hable de eso y echar las culpas siempre a otros. Nosotros tenemos que centrarnos en los ciudadanos y en solucionar sus problemas y dedicar a eso todo nuestro esfuerzo. Otros a lo que lo dedican es a criticar a otros.

Entre instituciones, los ciudadanos piden lealtad de ida y vuelta

¿Existe alguna posibilidad de cambiar los criterios y valorar la pérdida porcentual de población para aplicar en Zamora la denominada fiscalidad diferenciada de la que gozan Soria, Teruel y Cuenca, con ayudas al funcionamiento que no hay en el resto de España?

Para actuar sobre un problema como el de la despoblación hay muchas medidas que se pueden hacer, fiscales, de inversión y de compensación. Creo que ahora, el cuartel de Monte la Reina y otras medidas de inversión que está tomando el Gobierno de España son medidas que contribuyen. Muchas veces nos centramos en algunas que tienen una eficacia limitada y creo que lo que más hace atraer empleo y calidad de vida son actuaciones como la del Ministerio de Defensa. Eso sí se puede palpar, son familias que vendrán aquí, con todo lo que se genera de economía y empleo a su alrededor. Tenemos que ser conscientes de qué es lo que más beneficia y revierte una tendencia que es imprescindible revertir. Esa descentralización y ese papel de la política de Defensa como instrumento vertebrador de nuestro país va a tener un impacto muy positivo, muy por encima de otras medidas que algunos partidos de la derecha siempre consideran que son la solución a todos los problemas. A veces el problema no está en el ingreso, sino en el gasto. Aquí hay que gastar bien, como hace el Gobierno de España. Otras Administraciones deberían de ayudar en esa línea, en vez de boicotear y estar solo criticando.

En la reunión de coordinación de delegados del Gobierno y representantes ministeriales han abordado la celebración de los 50 años de libertad, ¿hay que reivindicar más que nunca ese valor ahora que en algunos ámbitos el franquismo está poniéndose «de moda»?

Yo en esto siempre digo a los dirigentes del PP que pueden ser de derechas sin ser franquistas. En otros países de Europa, la derecha no cuestiona temas relativos a la libertad o a la democracia, pero en este país algunos del PP tienen dificultad en hacerlo. Ahora que podamos vivir en libertad, uno pueda ser de izquierdas o de derechas, monárquico o republicano, de un equipo o de otro, uno pueda criticar al Gobierno o al poder sin que le pase nada, o puede tener una visión de su vida personal, la que quiera, y una orientación sexual y una igualdad también entre hombres y mujeres, que no existía durante la dictadura. Eso es un patrimonio democrático de todos, y la democracia se tiene que hacer fuerte porque también es frágil. Por eso es bueno recordar lo que pasó en este país durante el franquismo y su ausencia de libertades. Recordar que en una mujer no podía abrirse una cuenta corriente, que podías ir a la cárcel si tenías una determinada orientación sexual o que, por ejemplo, territorios como este no tenían las inversiones del Gobierno de España que hubieran necesitado durante tantos años. La democracia ayuda a recuperar y ser conscientes de nuestra memoria y nuestra historia.

Arcadi España. / Alba Prieto

¿Cree que ha habido un retroceso en libertades con gobiernos de coalición de PP y Vox?

Por desgracia es una evidencia. Creo que el Partido Popular está infectado por las políticas ultras de Vox, le ha hecho unas concesiones que no son propias de un partido de derechas europeo. Que haya gobiernos que ceden ante las pretensiones ultras de la derecha es un riesgo para nuestro país. Y esas cesiones las hemos visto aquí en Castilla y León, en Valencia, en Murcia e incluso en lugares donde el PP gobierna sin necesidad de Vox. Les copian políticas y hacen declaraciones como Vox. Tenemos que ser muy conscientes de que la democracia es algo frágil y, entre todos, tenemos que protegerla. El PP está absolutamente desorientado y lo único que consigue es hacer más fuerte a la ultraderecha y mimetizarse con ella. Hay veces que escuchas declaraciones de un dirigente del PP y uno de Vox y no ves ninguna diferencia. Deberían hacer una reflexión profunda sobre los límites en una democracia.

¿Qué pronóstico hace de las elecciones autonómicas que habrá en marzo en Castilla y León?

Creo que va a haber un cambio que se aprecia claramente. El Partido Socialista tiene un proyecto muy potente, con un alcalde muy potente y muy conocido. Y es verdad que hay una sensación absoluta de fin de ciclo del Partido Popular en esta comunidad y de mano tendida a la esperanza con el PSOE. Lo hemos visto con los últimos episodios de la relación que ha tenido con Vox y en la gestión de la emergencia y los incendios de este verano.

Ni en Castilla y León ni en España ha habido presupuestos este año, ¿qué obstáculos supone eso a la hora de gestionar en el día a día?

En el Gobierno de España se van a presentar los presupuestos y si no se consiguen las mayorías, se prorrogan. Partimos de un presupuesto bueno que la prórroga ha permitido funcionar. Y los datos de la economía española son un buen ejemplo del récord que estamos teniendo en empleo, en crecimiento económico o en reconocimiento internacional, ya que somos la locomotora económica de toda Europa y estamos funcionando. Es verdad que somos un Gobierno que necesita apoyos parlamentarios y se está negociando con ellos. Pero, fíjese, ningún presupuesto ni ninguna negociación por parte del Gobierno de España cuestiona valores fundamentales como la igualdad, la memoria democrática o el valor de lo que aportan los inmigrantes a nuestra economía. En cambio, hay comunidades autónomas gobernadas por el PP que la negociación que están llevando no es una negociación normal de presupuestos, sino puramente ideológica, que luego termina con consecuencias presupuestarias, de recorte en partidas de derechos fundamentales, como es la lucha contra la violencia y otros elementos. No es lo mismo el debate presupuestario que se da en algunos territorios entre las derechas que el que se da en el Gobierno de España.