La posibilidad de que el consumo masivo de alcohol exima o atenúe la responsabilidad penal ha cobrado protagonismo en el caso del tiroteo ocurrido en el bar Marta de la capital zamorana el pasado 11 de mayo de 2024. El acusado, L. M. H. C., ha sido puesto en libertad provisional sin fianza tras casi año y medio en la prisión de Topas.

La jueza que dirige la instrucción del caso ha decretado la libertad del acusado, con la obligación de comparecer semanalmente en el Juzgado número 3 y entregar su pasaporte, ante la posibilidad de que sea declarado inimputable de los delitos de los que se le acusa.

Según se desprende del auto judicial, las circunstancias en las que se encontraba L. M. H. C. en el momento de los hechos son determinantes. El acusado, que hirió de gravedad al dueño del establecimiento con un proyectil rebotado en una cafetera, había comenzado a beber a las 18:00 horas y presentaba una tasa de 2,8 de alcohol en aire aspirado, lo que sugiere una afectación severa de sus capacidades volitivas y cognitivas.

Este caso ilustra el matiz legal en torno al consumo de alcohol en la comisión de delitos. Contrario a la creencia popular de que la embriaguez es un agravante automático, la legislación española no lo considera como tal, salvo en los delitos de tráfico. En su lugar, se valora el grado de afectación mental del individuo:

Si la intoxicación es plena y fortuita , puede actuar como eximente de responsabilidad penal.

y , puede actuar como de responsabilidad penal. Si la afectación es significativa, pero no total, se considera una atenuante.

La decisión judicial de liberar provisionalmente al acusado se basa, en este caso, de su estado de extrema embriaguez durante el suceso, modulando las consecuencias legales del caso. Ante esta situación, el eterno debate se ha vuelto a poner sobre la mesa: ¿debería ser un agravante, y no un atenuante, actuar bajo los efectos del alcohol?.

Para algunos zamoranos la respuesta es clara: "Agravante, por supuesto. Nunca he entendido que fuera lo contrario. Quien bebe lo hace voluntariamente", señala Luz. "Siempre, pero siempre, agravante. Nadie, absolutamente nadie, es desconocedor de los efectos del alcohol. Si te enfrentas a una situación debes hacerte cargo de los efectos. Es una aberración, aunque en ese momento no seas responsable se elige conscientemente ponerse en esa situación", sentencia Rafael.