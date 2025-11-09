El abogado del "tirador" del Bar Marta sobre la actuación policial: "Mi cliente está vivo de milagro"

Tras casi año y medio en prisión provisional, el responsable del tiroteo del bar Marta ocurrido el 11 de mayo de 2024 se reunía ayer con su familia en Zamora al considerar la jueza la posible inimputabilidad por el delito de homicidio en grado de tentativa o el de lesiones graves. El experto tirador zamorano, de iniciales L.M.H.C., hirió gravemente a uno de los dueños del restaurante aquella madrugada al disparar su arma tres veces hacia el interior del establecimiento, impactar con una bala en la cafetera que alcanzaría a la víctima por la espalda porque rebotaría.

El investigado, que usó su arma cuando le negaron una copa en el bar, vuelve a pisar la calle desde este viernes por la tarde, 7 de noviembre, cuando la jueza que investiga este suceso ordenó la puesta en libertad condicional sin fianza y, para evitar su fuga antes de que se celebre el juicio, le impuso la obligación de acudir todas las semana a firmar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3. Asimismo, ha tenido que entregar el pasaporte y comunicar los cambios de domicilio, si los hay.

Capacidades anuladas

El informe forense del Instituto Legal de Salamanca ha sido determinante para que la jueza reconsiderase su postura de mantener en prisión provisional a LM.H.C. al concluir que la madrugada en la que disparó tenía "una intoxicación etílica aguda y que sus capacidades cognitivas y volitivas se encontraban abolidas".

La prueba de alcoholemia a la que se le sometió tras el altercado, en el resultó con nueve balazos para ser reducido por la Policía Municipal y la Policía Nacional, arrojó una tasa positiva de 2,8 en aire aspirado. L.M.H.C. había comenzado a beber hacia las 18.00 horas, tras salir del trabajo. Todas esas circunstancias llevan a la jueza a considerar que "resulta desproporcionado el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional" adoptada el 14 de mayo, tras detenerle e interrogarle, por lo que acuerda otras medidas cautelares que "menos restrictivas a fin de evitar el riesgo de fuga", pero "que garanticen su presencia en el juicio".

"Mi cliente está vivo de milagro"

El abogado del acusado incide en esa desproporción, dadas las circunstancias en las que se produjo el suceso cuando su cliente estaba totalmente borracho y califica de "irregular la actuación de la Policía Municipal" en una situación como la que se dio aquella madrugada. "Mi cliente está vivo de milagro porque recibió nueve impactos de bala y todos por la espalda cuando estaba totalmente embriagado".

El letrado apunta lo que considera otros aspectos de la intervención policial poco rigurosos, como el hecho de que los agentes mantuvieran a L.M.H.C. tumbado en el suelo boca arriba mientras sangraba abundantemente por las heridas, especialmente por la causada por una bala que le atravesó la mandíbula. "Podría haberse ahogado con su propia sangre, tendrían que haberle colocado de lado, y le pegan patadas en el suelo cuando ya está inconsciente, se ve en el vídeo", afirma la defensa del investigado.

Estas consideraciones están avaladas por las imágenes grabadas por las cámaras del coche patrulla de la Policía Municipal que llega a las inmediaciones del restaurante Marta y que interviene de forma directa en la reducción del tirador. El precinto de la calle del Ferrocarril, donde tiene lugar el intercambio de disparos entre la Policía Municipal y el experimentado tirador, también peca de "irregular" a lo que Fernández Martínez agrega que "en las imágenes, se ve a un policía cogiendo casquillos y metiéndolos en su bolsillo", añade el letrado.

Las quejas sobre la instrucción llevada a cabo en el Juzgado número 3 se centran en la denegación reiterada de la libertad condicional, a pesar de que la jueza conocía el estado de embriaguez absoluta del acusado y por entender que "arropa la labor de la policía sin tener en cuenta esa tasa de alcoholemia que tenía mi cliente".