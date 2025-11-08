TikTok e Instagram, correas de transmisión de los mensajes de Mañueco a través de NNGG en Zamora y Castilla y León

La organización juvenil del PP, Nuevas Generaciones de Castilla y León, diseña en Zamora su estrategia autonómica en redes sociales de cara a las elecciones de marzo, en la que tendrán un papel muy relevante las redes sociales TikTok e Instagram. A través de ellas, los "cachorros" del PP difundirán vídeos cortes con mensajes sobre materias que preocupan a los jóvenes, como la implantación el programa de gratuidad del transporte interurbano Buscyl o la política en materia de vivienda.

Esa estrategia de cara a la cita electoral de marzo para elegir el nuevo Gobierno autonómico y las nuevas Cortes de Castilla y León la ha desvelado en rueda de prensa en la sede zamorana del PP la presidenta autonómica de NNGG, Andrea Ballesteros, que ha dado algunas de las claves de cómo harán de "correa de transmisión" de los mensajes del PP.

De cara a los comicios, los responsables de la organización juvenil del PP en las distintas provincias de la comunidad se han reunido este fin de semana en Zamora. Ballesteros ha explicado que, aunque tengan también presencia en Facebook y en X, se centrarán especialmente en el lanzamiento de mensajes en Instagram y TikTok, al ser las dos redes sociales más utilizadas "por los jóvenes en la franja de hasta 40 años".

Isabel Blanco, flanqueada por Andrea Ballesteros y Gabriel Ramos, presidenta y secretario general de NNGG de Castilla y León, en el encuentro celebrado en Zamora. / José Luis Fernández

Ha asegurado que los vídeos cortos son la manera más sencilla de transmitir el mensaje del PP a los jóvenes ya que son los principales canales por los que se informan.

La presidenta de NNGG de Castilla y León ha indicado que la organización juvenil del PP pretende transmitir los mensajes del presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco para difundirlos entre la juventud.

Herramientas para los vídeos

Por ello, en el encuentro autonómico que celebra NNGG en Zamora ofrecen "más herramientas" para elaborar vídeos como los que ya han producido desde las diferentes provincias sobre la propuesta de presupuestos autonómicos para 2026, con el fin de divulgar las medidas de conciliación, las de vivienda o el programa Buscyl.

Al respecto, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y coordinadora autonómica de Acción Política del PP de Castilla y León, Isabel Blanco, ha resaltado que Buscyl es una de las medidas que más a gustado a los jóvenes de Castilla y león y la ha contrapuesto a la supresión de paradas del AVE en Sanabria o Medina del Campo y paradas de autobús de líneas de ámbito estatal.

Blanco ha señalado además que 21.000 familias se han beneficiado en el último año de las ayudas al alquiler y ha puesto en valor igualmente otras medidas en materia de formación, empleo y conciliación para que "las personas jóvenes encuentren un proyecto de vida en esta tierra y en nuestro mundo rural".

La vicepresidenta autonómica y consejera zamorana de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado el objetivo de Fernández Mañueco de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España después de que ya sea líder en materias como los servicios sociales, la atención a la dependencia o la educación.