Las obras del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora viento en popa
Los trabajos se están centrando en los muros de la planta sótano y el algunos puntos pronto alcanzarán el nivel de la calle
Las obras del Museo de Semana Santa están avanzando a velocidad de crucero. Frente a otras obras de la ciudad, que parecen adormecidas y donde apenas se ve algún operario, las del Museo denotan una gran actividad, lo que tiene como consecuencia que se vean ya avances en la planta sótano.
Las obras comenzaron de forma efectiva en enero y no concluirán hasta dentro de un año largo, al que habrá que sumar lo que tarde el proyecto de musealización. Pero sin duda, ver ya algo del esqueleto del edificio levantará el ánimo semanasantero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Herminio Ramos cumple un siglo: el maestro ilustrado de Zamora
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- A todo cerdo le llega su San Martín', el exteniente alcalde de Vox a una trabajadora de Pereruela
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?
- Este es el sistema para no quedarte sin plaza en el autobús Zamora-Salamanca: así se reservan