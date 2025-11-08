Las obras del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora viento en popa

Las obras del Museo de Semana Santa están avanzando a velocidad de crucero. Frente a otras obras de la ciudad, que parecen adormecidas y donde apenas se ve algún operario, las del Museo denotan una gran actividad, lo que tiene como consecuencia que se vean ya avances en la planta sótano.

Las obras del nuevo Museo de Semana Santa, viento en popa

Las obras comenzaron de forma efectiva en enero y no concluirán hasta dentro de un año largo, al que habrá que sumar lo que tarde el proyecto de musealización. Pero sin duda, ver ya algo del esqueleto del edificio levantará el ánimo semanasantero.