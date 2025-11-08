El influencer argentino que ha visitado Zamora e incluso, le ha dedicado un vídeo
El argentino cuenta con 331 mil seguidores en la red social Instagram, y su objetivo es recorrer las 50 provincias de España
Se llama Román, aunque es conocido en Instagram como @romansocias. Un argentino que lleva 2 años y 4 meses recorriendo las 50 provincias de España. ¿El motivo? Porque desde que emigró de su país natal dice que se sintió en España "como en casa", hasta tal punto que se acabó enamorando del país.
Hasta el momento, Romancito ha visitado 36 provincias. Se trata de un viaje que le está llevando tiempo, pero que también le está descubriendo los rincones más bonitos de este país. Y, como no podía ser menos, le ha llegado el turno a Zamora: "Mi primer vistazo de Zamora. Esta ciudad es conocida como la ciudad del románico por la cantidad de edificios que tiene de este estilo", escribe el joven en el pie de foto del vídeo que le ha dedicado a la ciudad.
A pesar del tiempo, como él bromea, "al menos no tuve niebla", el argentino pudo disfrutar de su visita por la capital de la provincia.
Su vídeo ya alcanza los 3.668 me gustas y 388 comentarios, muchos de ellos de los propios zamoranos, como el vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, o el concejal del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, habiendo incluso este último republicado el vídeo del joven en sus redes sociales.
