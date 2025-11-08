¿Tiene cabida el Evangelio en la vida social y cultural del siglo XXI?

Un punto de referencia para el laicado cristiano que desea implicarse "de forma activa" en la vida de la Iglesia y de la sociedad.

Con ese objetivo se celebra este fin de semana en Zamora la décima edición del Encuentro Nacional Laicos en Marcha, impulsado por el Instituto Secular Cruzados de Santa María.

Llevar el Evangelio a todos los ámbitos

El proyecto, como explican sus promotores, se pone en marcha con la idea de crear "una plataforma donde establecer lazos para trabajar juntos y para llevar el Evangelio a nuestros ambientes".

Participantes en el encuentro nacional de laicos. / Alba Prieto / LZA

"Evangelizadores de la cultura" es el lema de esta edición, ya que se trata de demostrar cómo la fe cristiana "puede y debe" incidir en los distintos ámbitos de la vida social, cultural y profesional.

De ahí que en el programa encaje a la perfección el estreno del musical "Más allá", creado por el zamorano Rogelio Cabado y Marian Alonso, que los participantes de este encuentro pudieron disfrutar este sábado en el teatro del Seminario de San Atilano.

El argumento del musical

La historia presenta a unos jóvenes artistas, inquietos y soñadores, que coinciden en la cafetería de nombre "Más allá". Allí comparten ilusiones e inspiraciones creadoras que introducen al espectador en la realidad existencial de hoy, con sus retos, luces y sombras.

Se presenta en la escena el valor de la amistad, la intriga de la incertidumbre en la vida, la presencia del mal y los medios para superarlo.

Uno de los actores del musical. / Alba Prieto / LZA

Siguiendo con la estela cultural que caracteriza a la décima edición de este encuentro de laicos, la primera jornada del programa también ha incluido la conferencia "Antonio Gaudí, evangelizador de la cultura", a cargo de José Manuel Almuzara y, ya por la tarde, una serie de cafés creativos y talleres culturales que buscan "cristianizar" con propuestas dinámicas inspiradas en música, magia, cuentacuentos, dibujo o cine, entre otros, para terminar el día con una visita artística por la Zamora cultural nocturna.

Eucaristía y Edades del Hombre como colofón

Este encuentro finaliza mañana con una eucaristía que será presidida por el obispo de Zamora, Fernando Valera, en la iglesia de San Ildefonso.

Al concluir, los asistentes realizarán una visita conjunta a la exposición "Esperanza", la edición de Las Edades del Hombre que se celebra en Zamora.