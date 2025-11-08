Un conductor bajo los efectos del alcohol provoca un aparotoso accidente en una de las principales avenidas de Zamora
El incidente no ha dejado heridos, aunque sí numerosos desperfectos en el vehículo y el recién estrenado mobiliario urbano
La sucesión de accidentes a lo largo de los últimos días no cesa pese a la llegada del fin de semana, dejando este sábado un nuevo incidente vial en las calles de Zamora. En esta ocasión, ha sido la avenida Requejo el lugar donde se ha producido el choque de un turismo, que no ha dejado heridos, pero sí importantes daños materiales en una de las aceras renovadas durante las obras de humanización. Según ha podido confirmar este periódico, el incidente se produjo alrededor de las seis de la tarde, cuando un conductor bajo los efectos del alcohol perdió el control de su vehículo en una de las rotondas cercanas al Centro Comercial Vista Alegre.
Una vez recibido el aviso, se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Policía Municipal de Zamora, que han confirmado que no había heridos debido a este choque. Los agentes de la autoridad han constatado también que el causante del accidente conducía bajo los efectos del alcohol, siendo este el principal motivo del accidente. Sin daños personales, el turismo que conducía ha sufrido importantes daños en el frontal y el lateral derecho. Fruto del choque también ha quedado inservible una parte de la barandilla que protege la acera de una de las principales avenidas de la capital, que deberá ser reparada pocos meses después de su instalación.
