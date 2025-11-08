Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un conductor bajo los efectos del alcohol provoca un aparotoso accidente en una de las principales avenidas de Zamora

El incidente no ha dejado heridos, aunque sí numerosos desperfectos en el vehículo y el recién estrenado mobiliario urbano

Daños en el vehículo y el mobiliario urbano de la avenida Requejo

Daños en el vehículo y el mobiliario urbano de la avenida Requejo / Cedida

Eriz Fraile

La sucesión de accidentes a lo largo de los últimos días no cesa pese a la llegada del fin de semana, dejando este sábado un nuevo incidente vial en las calles de Zamora. En esta ocasión, ha sido la avenida Requejo el lugar donde se ha producido el choque de un turismo, que no ha dejado heridos, pero sí importantes daños materiales en una de las aceras renovadas durante las obras de humanización. Según ha podido confirmar este periódico, el incidente se produjo alrededor de las seis de la tarde, cuando un conductor bajo los efectos del alcohol perdió el control de su vehículo en una de las rotondas cercanas al Centro Comercial Vista Alegre.

Una vez recibido el aviso, se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Policía Municipal de Zamora, que han confirmado que no había heridos debido a este choque. Los agentes de la autoridad han constatado también que el causante del accidente conducía bajo los efectos del alcohol, siendo este el principal motivo del accidente. Sin daños personales, el turismo que conducía ha sufrido importantes daños en el frontal y el lateral derecho. Fruto del choque también ha quedado inservible una parte de la barandilla que protege la acera de una de las principales avenidas de la capital, que deberá ser reparada pocos meses después de su instalación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herminio Ramos cumple un siglo: el maestro ilustrado de Zamora
  2. La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
  3. El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV
  4. Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
  5. En libertad sin fianza, el autor del tiroteo en el bar Marta de Zamora: ¿por qué?
  6. Lo que opinan los zamoranos sobre el 'regalito' a Abel Caballero el día del encendido de luces de Navidad en Vigo: protesta por el AVE
  7. A todo cerdo le llega su San Martín', el exteniente alcalde de Vox a una trabajadora de Pereruela
  8. Un bombero recién entrado cobra 1.853 euros líquidos'. Faúndez se planta ante UGT, que pide subidas salariales

Un conductor bajo los efectos del alcohol provoca un aparotoso accidente en una de las principales avenidas de Zamora

Un conductor bajo los efectos del alcohol provoca un aparotoso accidente en una de las principales avenidas de Zamora

Una nueva colisión entre un turismo y una moto deja a un joven herido en una de las principales avenidas de Zamora

Una nueva colisión entre un turismo y una moto deja a un joven herido en una de las principales avenidas de Zamora

La Ruta de la Plata: la historia de un cierre ferroviario anunciado desde el siglo XIX

La Ruta de la Plata: la historia de un cierre ferroviario anunciado desde el siglo XIX

La campaña de Zamora para conseguir más “likes” en las redes sociales

La campaña de Zamora para conseguir más “likes” en las redes sociales

Zamora, preparada para destacar como ciudad europea de la Silver Economy

Zamora, preparada para destacar como ciudad europea de la Silver Economy

TikTok e Instagram, correas de transmisión de los mensajes de Mañueco a través de NNGG en Zamora y Castilla y León

TikTok e Instagram, correas de transmisión de los mensajes de Mañueco a través de NNGG en Zamora y Castilla y León

El influencer argentino que ha visitado Zamora e incluso, le ha dedicado un vídeo

El influencer argentino que ha visitado Zamora e incluso, le ha dedicado un vídeo

En libertad sin fianza, el autor del tiroteo en el bar Marta de Zamora: ¿por qué?

En libertad sin fianza, el autor del tiroteo en el bar Marta de Zamora: ¿por qué?
Tracking Pixel Contents