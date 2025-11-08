Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La campaña de Zamora para conseguir más “likes” en las redes sociales

El Patronato de Turismo invita a blogueros de viajes a conocer la cultura y naturaleza de la provincia

Blogueros viajeros por Zamora.

Blogueros viajeros por Zamora.

B. Blanco García

B. Blanco García

Un grupo de reconocidos blogueros de viajes especializados en turismo de interior y naturaleza recorren desde este viernes hasta el domingo algunos de los rincones más emblemáticos de la provincia dentro de la campaña #ZamoraEsencialmente, organizada por el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial, con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria.

Se trata de un completo programa que dura todo el fin de semana y que combina la riqueza natural de zonas emblemáticas de la provincia, como el Parque Natural del Lago de Sanabria, con el patrimonio histórico de Puebla de Sanabria, San Martín de Castañeda y los miradores glaciares.

El programa culmina en Zamora capital, con la visita a la exposición de Las Edades del Hombre, que este año cuenta en su recorrido con dos sedes, como son la Catedral y la iglesia de San Cipriano.

Estos son los blogueros invitados

Petiscos Galegos, Rutas por España, Curiositravel, mapa y mochila y Los viajes de Wircky son los perfiles de los blogueros que participan en esta original iniciativa. Entre todos, suman más de 750.000 seguidores en redes sociales y un destacado número de lectores mensuales en sus respectivos medios.

Blogueros viajeros, en Sanabria.

Blogueros viajeros, en Sanabria.

Durante tres días, Zamora tendrá una visibilidad extra en redes, puesto que estos blogueros compartirán en tiempo real su experiencia a través de Instagram, TikTok, Facebook y X, con fotografías, vídeos y publicaciones que pondrán en valor la autenticidad, sostenibilidad y diversidad del turismo zamorano.

Noticias relacionadas y más

Destino con cultura, naturaleza y gastronomía

La acción pretende proyectar la imagen de Zamora como un destino esencial, donde naturaleza y cultura se entrelazan. “El itinerario incluye rutas interpretativas por Sanabria, visitas patrimoniales y una muestra de gastronomía local en restaurantes”, se detalla desde el Patronato de Turismo, que refuerza de esta manera su apuesta por el turismo experiencial y digital, apoyándose “en voces que inspiran a viajeros de toda España a descubrir la provincia desde una perspectiva cercana, emocional y sostenible”.

TEMAS

