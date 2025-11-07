La vivienda de 140 metros que estás buscando en pleno centro de Zamora

Si llevas tiempo buscando un piso grande en el centro de Zamora, puede que acabes de encontrarlo. Echa un vistazo a esta oportunidad inmobiliaria que te presenta Tucasa.com con cuatro dormitorios, dos baños y un aseo.

Si lo que quieres es un piso amplio en una de las emblemáticas calles de Zamora, con todo lo necesario a la puerta de casa y con vistas a Santa Clara, aquí tienes uno de 137 metros cuadrados distribuidos en un hall, un amplio y luminoso salón con vistas a la calle Santa Clara, cuatro dormitorios con armarios empotrados, dos baños, un aseo y una cocina independiente y equipada.

Entrada de la vivienda. / Tucasa.com

Para entrar a vivir

La propiedad se encuentra en buen estado. Tiene carpintería exterior de madera, suelo de parquet, carpintería interior de cerezo, puerta blindada así como calefacción y agua caliente de gas natural. La cuota de la comunidad es de 175 euros al trimestre.

Salón de la vivienda. / Tucasa.com

Características. / Tucasa.com

El edificio está adaptado a personas con movilidad reducida y dispone de ascensor, aunque se encuentra en un segundo piso.

.El portal cuenta también con videovigilancia.

Si estás interesado en ver la vivienda, ponte en contacto con la inmobiliaria aquí.