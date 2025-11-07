La vivienda de 140 metros que estás buscando en pleno centro de Zamora
Cuatro dormitorios, dos baños, un aseo, terraza y un luminoso balcón con vistas a Santa Clara: este es su precio
Si llevas tiempo buscando un piso grande en el centro de Zamora, puede que acabes de encontrarlo. Echa un vistazo a esta oportunidad inmobiliaria que te presenta Tucasa.com con cuatro dormitorios, dos baños y un aseo.
Si lo que quieres es un piso amplio en una de las emblemáticas calles de Zamora, con todo lo necesario a la puerta de casa y con vistas a Santa Clara, aquí tienes uno de 137 metros cuadrados distribuidos en un hall, un amplio y luminoso salón con vistas a la calle Santa Clara, cuatro dormitorios con armarios empotrados, dos baños, un aseo y una cocina independiente y equipada.
Para entrar a vivir
La propiedad se encuentra en buen estado. Tiene carpintería exterior de madera, suelo de parquet, carpintería interior de cerezo, puerta blindada así como calefacción y agua caliente de gas natural. La cuota de la comunidad es de 175 euros al trimestre.
El edificio está adaptado a personas con movilidad reducida y dispone de ascensor, aunque se encuentra en un segundo piso.
.El portal cuenta también con videovigilancia.
Si estás interesado en ver la vivienda, ponte en contacto con la inmobiliaria aquí.
