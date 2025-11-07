UGT culpa a Faúndez de la ruptura del acuerdo con los bomberos de Zamora: "Se cree el dueño del cortijo"

Los sindicalistas de UGT Raúl Castaño, Ana Aldea (administración local) y Juan Nieto, delegado sindical del Consorcio de Bomberos de la provincia de Zamora han culpado al presidente de la Diputación, Javier Faúndez de romper el acuerdo para el paso de los profesionales a funcionarios de la institución provincial, y le han acusado de tergiversar la verdad y de prepotencia, ("Se cree el dueño del cortijo") por las palabras del día anterior en las que echó en cara los ugetistas haber dinamitado lo pactado por su "ambición desmedida".

Castaño explicó que la mesa general de negociación no es un órgano en el que se vote nada, por lo que la postura contraria a las cláusulas del trasvase de bomberos del Consorcio a la Diputación no dependía del plácet de UGT, sino que Faúndez lo podía haber llevado a Pleno y aprobado. Puso como ejemplo el Plan de Igualdad, en el que UGT votó en contra en la mesa sectorial, pero el presidente Faúndez llevó a Pleno y lo sacó adelante.

Defendió la seriedad de la labor sindical de UGT, siempre transparente y propensa a llegar a acuerdos, sin intereses espurios de sus representantes, frente a una Diputación, en las personas de Faúndez y el director técnico del Consorcio, que firmó un pacto para el traspaso de los bomberos que ahora pretende romper, quizá por las dificultades que está teniendo para disolver la anterior entidad.

Los miembros de UGT distribuyeron a los periodistas el papel con sus reivindicaciones presentadas a la mesa general en las que, en contra de lo dicho por Faúndez, "en ningún momento hablamos de subidas salariales" ni se trató de la formación de una mesa permanente para este fin. "Lo que pedimos es la constitución de una mesa técnica específica para la revisión del sistema de valoración de puestos de trabajo" para incorporar cuestiones como "la penosidad, peligrosidad, responsabilidad, turnicidad y especialización técnicas" propias del servicio de bomberos. "No queremos ser más que nadie, en resto de los 400 funcionarios de la Diputación, pero tampoco menos, quedar como personal de segunda".

Lo que cobran

Los sindicalistas consideran fuera de lugar las referencias a las nóminas de los bomberos, ya que los 1.800 euros al mes están en torno a 150 euros por encima de la realidad y a sus turnos de trabajo y descansos, cuando echó en cara que los profesionales de extinción de incendios "trabajan un día y descansan cuatro". En este sentido Nieto recordó que el cómputo de la jornada es anual y, por tanto, lo que hay que medir es si se cumplen o no las horas, ya que en sus apreciaciones el presidente no tiene en cuenta que estos profesionales trabajan todos los días del año, incluidos, sábados, domingos, festivos y fechas especiales, como Nochebuena.

Reconocieron al presidente su "valentía" por los parques que ha abierto, como el de la capital o los que están previstos, como el de Sanabria, pero también le han anunciado que no están dispuestos a que se vulnere la ley con el incumplimiento del acuerdo de traspaso firmado y el hecho de que la normativa actual obliga a que los bomberos del Consorcio pasen a ser funcionarios provinciales. Porque una cosa son los continuos retrasos en la aplicación del acuerdo y otra que sé de por clausurado.

Indicó también que se hacen muchos refuerzos porque la plantilla, pese a haber mejorado en número de plazas, no es suficiente para atender la demanda, tanto la ordinaria como la que puede sobrevenir de otras catástrofes. En este sentido Nieto señaló que los bomberos provinciales trabajaron voluntariamente en los grandes incendios de este verano, sin pedir nada a cambio, si bien la Diputación "por primera vez" les ha abonado las horas de trabajo, lo que no sucedió cuando la DANA de Valencia o los fuegos de la Culebra.

Como anécdota, Nieto señaló que en el parque de la capital los bomberos ocupan una zona distinta a la de los vehículos, la antigua vivienda del parque de maquinaria, que entre otras cosas no tenía agua potable, como se percataron los profesionales al encargar un análisis del líquido que salía por el grifo. La situación se ha resuelto con fuentes de agua.