El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV
Un gesto que pasará a la historia
Robert Francis Prevost fue elegido el jueves 8 de mayo de 2025 como el nuevo Papa bajo el nombre León XIV. Prevost se convirtió así en el primer pontífice estadounidense de la historia. "La paz sea con todos vosotros", pronunció desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en El Vaticano.
León XIV ha visitado España en varias ocasiones en el desempeño de sus cargos, la última de ellas en el día de hoy. Ávila, Málaga, Bilbao y León son ciudades españolas que han recibido la visita Prevost, que como superior general de la Orden de San Agustín viajó por numerosos países y también por otras responsabilidades y relaciones personales.
El Papa León XIV ha recibido en audiencia a los miembros de la Fundación Internacional Religión y Sociedad, momento que el sacerdote zamorano, Héctor Galán Calvo ha aprovechado para acercarse al sumo pontífice. Durante la reunión no solo pudo hablar con el americano, sino que le hizo entrega de una serie de regalos que le mantendrán unido para siempre con la provincia de León.
Así es como el sacerdote le hizo entrega de una imagen enmarcada de la señal de León a solo 14 kilómetros ubicada en la N-630, una fotografía que ha sido realizada por el propio Héctor Galán Calvo.
Un gesto que será recordado y que pasará a la historia del Papa y de la provincia leonesa.
- Herminio Ramos cumple un siglo: el maestro ilustrado de Zamora
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- A todo cerdo le llega su San Martín', el exteniente alcalde de Vox a una trabajadora de Pereruela
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?
- Este es el sistema para no quedarte sin plaza en el autobús Zamora-Salamanca: así se reservan