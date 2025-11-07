El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV

Robert Francis Prevost fue elegido el jueves 8 de mayo de 2025 como el nuevo Papa bajo el nombre León XIV. Prevost se convirtió así en el primer pontífice estadounidense de la historia. "La paz sea con todos vosotros", pronunció desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en El Vaticano.

León XIV ha visitado España en varias ocasiones en el desempeño de sus cargos, la última de ellas en el día de hoy. Ávila, Málaga, Bilbao y León son ciudades españolas que han recibido la visita Prevost, que como superior general de la Orden de San Agustín viajó por numerosos países y también por otras responsabilidades y relaciones personales.

El Papa León XIV ha recibido en audiencia a los miembros de la Fundación Internacional Religión y Sociedad, momento que el sacerdote zamorano, Héctor Galán Calvo ha aprovechado para acercarse al sumo pontífice. Durante la reunión no solo pudo hablar con el americano, sino que le hizo entrega de una serie de regalos que le mantendrán unido para siempre con la provincia de León.

El regalo del sacerdote zamorano, Héctor Galán Calvo, al Papa León XIV. / Instagram

Así es como el sacerdote le hizo entrega de una imagen enmarcada de la señal de León a solo 14 kilómetros ubicada en la N-630, una fotografía que ha sido realizada por el propio Héctor Galán Calvo.

Un gesto que será recordado y que pasará a la historia del Papa y de la provincia leonesa.