Radares pedagógicos, reformas de bares o rehabilitación de viviendas: estas son algunas de las novedades de los presupuestos de la Diputación de Zamora

El mayor presupuesto de la historia de la Diputación de Zamora, 103.784.529 euros, lo que supone más de 8.717.000 euros con respecto al presupuesto del año anterior. Estas son las cuentas presentadas por el presidente de la institución, Javier Faúndez, para el próximo año. Un presupuesto inversor y consensuado con la mayoría social de la provincia, "fruto de cientos de reuniones", ha destacado, que parte de una institución saneada, sin deuda y con estabilidad presupuestaria "que tiene garantizada la solvencia para los próximos años para seguir prestando servicios y ayudar al mundo rural de nuestra provincia", ha añadido Faúndez.

El presupuesto para 2026 recoge más de 26 millones de euros de inversiones, respecto a los 17 millones de euros del año previo, reflejando una subida de más del 25% en este capítulo, que contando con las aportaciones que recibe de la Junta de Castilla y León, alcanza el 30% de inversión total, multiplicando los recursos. Además, se reducen las aportaciones de los ayuntamientos en prácticamente todas las líneas de ayudas con subvenciones que llegan al 100%, no estando ninguna por debajo del 90% para que sea más fácil para los consistorios acceder a las ayudas.

Un presupuesto generador de empleo que atiende concretamente 1.798 de manera directa, más mil puestos de empleo indirecto gracias a todo el volumen de obras que se realizan.

"Es un presupuesto comprometido plenamente con la provincia y si tuviésemos más dinero, les garantizo que tendríamos bastantes más ideas", ha subrayado Faúndez.

Presupuesto por áreas

El capítulo de Personal cuenta con un presupuesto de cerca de 26 millones de euros. Para la asistencia a municipios se dedican 682.593 euros, manteniendo las ayudas para redacción de normas urbanísticas (95.000 euros), redacción de inventarios municipales (18.000 euros) y, además, continúa con el programa Rehabitare junto a la Junta de Castilla y León para reconstruir y rehabilitar viviendas en el medio rural propiedad de los ayuntamientos (156.000 euros).

Presentación de los presupuestos de la Diputación de Zamora / José Luis Fernández / LZA

Para Patrimonio, se dirigen 4.279.200 euros. De esta cantidad, 200.000 euros serán para la reforma del tejado del Palacio de la Diputación, misma cantidad que irá para concluir las obras del Colegio Universitario, mientras que se dota con 150.000 euros los nuevos accesos y vestuarios de la Residencia de Toro. Por último, se reformarán las cristaleras el Ramos Carrión con un presupuesto de 100.000 euros.

En Medio Ambiente, destacan las actuaciones dirigidas a la prevención y extinción de incendios como la elaboración de guías y planes de prevención de incendios (208.000 euros), la dotación de equipos básicos de incendios forestales ( 363.000 euros) o las bocas de riego contra incendios (296.000 euros), partida se verá complementada con remanentes para dejar en cada uno de los 507 pueblos de la provincia "todas las bocas de riego en funcionamiento una boca de riego máximo cada 50 metros y todas funcionando con una subvención del 100%", ha especificado el dirigente.

Respecto al área de Política Social, la Diputación reserva casi quince millones de euros para atender temas como son la ayuda a domicilio, el programa Crecemos, el transporte social, los clubes de jubilados o las ayudas a la natalidad y las de urgente necesidad. En este apartado, destaca el aumento de las subvenciones a los Cemis (los antiguos comedores sociales) debido a que se van a incorporar nuevos ayuntamientos y la lucha contra la exclusión financiera a través de dos furgones que actuarán como oficinas móviles bancarias recorriendo la provincia.

El área de cultura cuenta con más de cinco millones de euros en los que se incluye el convenio específico que se ha realizado con el Obispado de Zamora y el de Astorga para la restauración de templos, las obras y mantenimiento de colegios y distintas convocatorias para promover las asociaciones culturales y las actuaciones en los pueblos de la provincia. Como principal novedad, este 2026, la Diputación destina una partida de 25.000 euros para hacer un inventario de todo el patrimonio artístico con el que cuenta y que además "cada obra de arte vaya un código QR de manera que sea visitable y podamos descargar toda la información porque este es un espacio abierto", ha detallado el presidente.

El Patronato de Turismo también aumenta su presupuesto significativamente para llevar a cabo una promoción integral de todos los encantos de la provincia que incluya así la gastronomía y establecimientos turísticos para impulsar el sello "Zamora es calidad".

En cuanto a Desarrollo Económico, se van a dedicar 9.568.000 euros, subiendo las ayudas de Dipnamiza de 2.000.000 a 2.165.000 euros para que ese empleo que se genera tenga más duración. También aumentan las ayudas a microempresas 250.000 euros más hasta el millón de euros, favoreciendo a las microempresas que estén en las zonas afectadas por los incendios forestales.

Reforma de bares y nuevas obras

El área de Emprendimiento, incorpora como novedad, una partida de 100.000 euros para ayudas de hasta el 95% para la reforma o apertura de bares de titularidad municipal. "Yo he estado estos días en bares de la provincia, que están sin pintar, el suelo mal o las ventanas sin cambiar y vamos a ayudar para que esos lugares de convivencia sean unos lugares que tengan el cariño y la atención que tienen que tener", ha apreciado Faúndez. Además, continúa la apuesta por la instalación de tiendas en bares con una dotación de 50.000 euros para estas ayudas.

Como obras destacadas, el presidente ha mencionado el parque profesional de bomberos en Sanabria para el que se destina 1.100.000 euros o la convocatoria de parques, instalaciones culturales y deportivas que sube en 120.000 euros, con una subvención del 90%, cuando el año pasado estaba en el 80%.

Presentación de los Presupuestos de la Diputación de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

Asimismo, se pondrá en marcha un plan piloto con la Junta de Castilla y León, dotado con 300.000 euros por cada institución para la rehabilitación de vivienda de particulares para ponerlas en alquiler.

Faúndez subrayó la reforma de consultorios médicos. "El año pasado hicimos un esfuerzo inversor muy grande, se han reformado 112 consultorios y vamos a poner 520.000 euros también subvencionados al 90%.

Carreteras

El contrato de mantenimiento de carreteras cuenta con un presupuesto de 2.500.000 euros y de firmes, de un millón de euros. "En tema de carreteras, ya tenemos los deberes muy hechos, porque con las licitaciones que estamos haciendo ahora prácticamente terminamos toda la red viaria", ha pronunciado. En esta partida, se incluye la carretera de Vezdemarbán a Belver y dos puentes: el de Fresno de la Polvorosa y el de Manganeses.

El próximo año, la Diputación también apuesta por la incorporación de radares pedagógicos. "Nuestra preocupación es la seguridad vial en las travesías y en las carreteras de la Diputación", ha dicho Faúndez. Por ello, van a poner en marcha un plan piloto de instalación de radares pedagógicos, es decir, dispositivos de control de velocidad diseñados para educar y concienciar a los conductores, en lugar de sancionar. Funcionan así detectando la velocidad de los vehículos en tiempo real y mostrando esa información en una pantalla LED. Si el conductor va por encima del límite, la pantalla a menudo muestra la velocidad en rojo y puede incluir un mensaje de advertencia o un pictograma, mientras que si va a la velocidad correcta, la muestra en verde. "Si vemos que funcionan, que tenemos buenos resultados, lo pondremos también para el próximo ejercicio", ha anunciado.

Compromiso con el campo

La Diputación indemnizará las pérdidas de animales debido a los incendios del pasado verano con una partida de 50.000 euros. "La indemnización por parte de la Junta, que es una indemnización que viene marcada por el Ministerio, no alcanza el 50% del coste real del animal y lo vamos a suplementar", ha explicado.

También incluye diferentes partidas como el mantenimiento de razas autónomas o la realización de ferias como son Meliza, Fromago o Ecocultura. Asimismo, se aporta 80.000 euros a la Escuela de Industrias Lácteas de Zamora, que "está funcionando muy bien", convirtiéndose en un referente en la formación dentro del sector del queso. Se da también continuidad a las ayudas para la renovación de cercas comunales, los vallados virtuales, el cooperativismo y las concentraciones parcelarias.

Otras materias

La Diputación dirige al área de Juventud e Inmigración más de medio millón de euros para subvencionar programas como Añoranza y Raíces, ayudas a las Casas de Zamora en España y en el exterior, así como ayudas a este colectivo para la compra o alquiler de vivienda.

En cuanto a Deportes, se dota con 2.187.000 euros para apoyar a los grandes clubes de la provincia y las asociaciones deportivas, así como el impulso de pruebas y la adquisición de equipamiento para el deporte aficionado. "Vamos a destinar 150.000 euros para comprar equipamientos a ese deporte aficionado para que puedan practicar deporte con dignidad", ha dicho Faúndez.

Por último, se ha dado cuenta del área de Protección Civil y Bomberos que se ha tenido que modificar su presupuesto a última hora ante la decisión de no disolver el Consorcio de Bomberos.