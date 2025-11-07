Lo que opinan los zamoranos sobre el "regalito" a Abel Caballero el día del encendido de luces de Navidad en Vigo: protesta por el AVE

A veces da la sensación de que el tema está cerrado y olvidado, pero no lo está. Los usuarios del AVE en Sanabria echan cada día en falta el servicio arrebatado por Renfe en junio y este es el motivo que ha empujado a la Alianza UPA-COAG a volver al ataque, precisamente, para evitar que quede la supresión quede en saco roto. Por este motivo, el sindicato ha convocado una nueva manifestación en Vigo (Galicia) en una fecha muy señalada para su alcalde, Abel Caballero: el 15 de noviembre, sábado, ni más ni menos que el mismo día en el que tendrá lugar el encendido oficial de sus famosísimas luces de Navidad. Ese día, sin duda, se va a acordar de Zamora, Sanabria y su AVE.

Con esta convocatoria, quieren mostrar de nuevo "el más firme rechazo" a la reducción del número de paradas en la estación Sanabria AV sin obviar que el regidor gallego "ha sido uno de los principales artífices".

La encuesta

Por este motivo le hemos preguntado a nuestros lectores qué le parece "el regalito" que Zamora tiene preparado para Abel Caballero el día de su encendido navideño y las respuestas han sido tantas que solo podemos hacer un extracto de ellas. Spoiler: "Cuanto más se visibilice el problema, más pronto llegará una posible solución".

Aquí van algunas de las reacciones:

Las mejores respuestas "Soy de Vigo e incluso alguna vez he votado a Caballero, pero os apoyo totalmente".

"Los desmanes del alcalde son injustos, ya que x ganar 15 minutos ha presionado al Ministerio de Transportes para quitar las paradas aislando más al rural de lo que está",.

"Fantástico y yo le pediría a las demás provincias un boicot solidario a esa atracción turística".

"Creo que lo mejor sería no dejar pasar el AVE, será la mejor manifestación".

"De Zamora iba mucha gente a ver la iluminación. Este año el señor Abel notará la bajada de asistentes de esta provincia por ser un egoísta con el AVE".

"Bien hecho, tenéis que conseguir que pare el tren en Sanabria, Zamora está olvidada de todos".

"Os animo a seguir denunciando y presionando".

"Me parece injusto quitar esas paradas solo para poder llegar antes a Vigo".

"Creo que Óscar Puente es mucho más culpable por no defender a sus paisanos".

"El que quitó los trenes fue el Ministerio de Transporte, achacar a Abel Caballero la culpa no está bien porque no es más que la cabeza de turco".

"Manifestarse allí tendrá más repercusión".

"Gracias a toda esa gente que se molesta y gasta tiempo y dinero en pelear por ello".

"Espero que vaya mucha gente pero, eso sí, que lleven bocadillo de casa y no dejen allí ni un euro porque si no, en vez de protesta, será más beneficio para Vigo".

"Yo mejor bloquearía las vías en Sanabria para que no pasara ni un tren de Vigo a Madrid"

"Lo que teníamos que hacer es ir todos los zamoranos a apoyar a los sanabreses".

"Muy bien hecho, nadie a Vigo a ver las luces".

"Con dos narices".

