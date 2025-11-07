El obispo de Zamora tacha de "infamia" que se suban sueldos en Cáritas

El obispo de Zamora, al ser preguntado por una posible subida de sueldos a directivos de Cáritas mientras se han efectuado despidos en residencias de la entidad para ajustar las cuentas, ha respondido que eso es "una infamia" ya que "los sueldos están regulados por un convenio y cada uno cobra según categoría".

Ha aclarado que es distinto que uno pase a ser directivo de Cáritas y antes ocupase otro puesto que no fuera de dirección y por eso hubiese visto incrementada su retribución. Al respecto, el ecónomo de la Diócesis, José Manuel Chillón, ha señalado que "poco tiene que ver" que haya despidos con que uno pase de una categoría laboral a otra "siempre reguladas". Ha agregado que "aquí lo importante, en las instituciones, es que todo esté regulado, que no haya decisiones nunca individuales ni "ad hoc" personales".

Respecto a la petición de la Diócesis para que se incremente el presupuesto del convenio para la apertura de templos en Benavente y se pueda contratar el personal para ello, el diputado de Turismo, Víctor López de la Parte, ha explicado que se está trabajando para ello y el Patronato Provincial de Turismo asumirá la parte de ese incremento que le corresponde en el convenio que se suscribe a tres bandas con el Ayuntamiento de Benavente y el Obispado.