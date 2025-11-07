Obispado
El obispo de Zamora tacha de "infamia" que se suban sueldos en Cáritas
El prelado aclara que únicamente se han incrementado las retribuciones por el cambio de categoría, cuando alguien que no era directivo de la entidad ha pasado a serlo
El obispo de Zamora, al ser preguntado por una posible subida de sueldos a directivos de Cáritas mientras se han efectuado despidos en residencias de la entidad para ajustar las cuentas, ha respondido que eso es "una infamia" ya que "los sueldos están regulados por un convenio y cada uno cobra según categoría".
Ha aclarado que es distinto que uno pase a ser directivo de Cáritas y antes ocupase otro puesto que no fuera de dirección y por eso hubiese visto incrementada su retribución. Al respecto, el ecónomo de la Diócesis, José Manuel Chillón, ha señalado que "poco tiene que ver" que haya despidos con que uno pase de una categoría laboral a otra "siempre reguladas". Ha agregado que "aquí lo importante, en las instituciones, es que todo esté regulado, que no haya decisiones nunca individuales ni "ad hoc" personales".
Respecto a la petición de la Diócesis para que se incremente el presupuesto del convenio para la apertura de templos en Benavente y se pueda contratar el personal para ello, el diputado de Turismo, Víctor López de la Parte, ha explicado que se está trabajando para ello y el Patronato Provincial de Turismo asumirá la parte de ese incremento que le corresponde en el convenio que se suscribe a tres bandas con el Ayuntamiento de Benavente y el Obispado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Herminio Ramos cumple un siglo: el maestro ilustrado de Zamora
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- A todo cerdo le llega su San Martín', el exteniente alcalde de Vox a una trabajadora de Pereruela
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?
- Este es el sistema para no quedarte sin plaza en el autobús Zamora-Salamanca: así se reservan