Política
Nuevas Generaciones traza en Zamora su estrategia electoral
Los responsables del PP ensalzan los presupuestos presentados por Mañueco, "volcados en resolver los problemas de los jóvenes"
L. G. M.
Zamora es el escenario elegido por Nuevas Generaciones de Castilla y León para celebrar su encuentro en el que participarán todos los responsables provinciales de la organización juvenil. Jornadas en las que intercambiarán impresiones para hacer balance de este año 2025 y también para preparar su estrategia interna de cara a la precampaña autonómica en la que "Nuevas Generaciones y los jóvenes de esta tierra tienen mucho que decir", declaró Andrea Ballesteros, presidenta autonómica de NN GG.
Reflexiones que servirán para que en los próximos meses el proyecto de Alfonso Fernández Mañueco "se vea enriquecido", apreció el secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, quién destacó que los presupuestos presentados por el gobierno popular para el año 2026, "también van volcados en resolver esos problemas que tienen los jóvenes en materia de vivienda, en materia de desempleo y en otras cuestiones".
Apertura de un encuentro en el que NN GG lanzó el mensaje de que "esta tierra es un buen sitio para vivir y del que sentirse orgulloso".
