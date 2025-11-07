La ministra y la consejera de Igualdad inauguran en Zamora el I Congreso de Psicología y Violencia de Género

La ministra de Igualdad Ana Redondo junto con la vicepresidenta y consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, inauguran el viernes 21 de noviembre el primer congreso regional de psicología y violencia de género convocado bajo el lema prevenir intervenir y restaurar que se celebrará en el salón de actos del Consejo Consultivo los días 21 y 22 de noviembre convocado por el Colegio Oficial de psicología de Castilla y León.

La primera ponencia a cargo de una de las mayores expertas en políticas de igualdad del país Soledad Murillo de la Vega versará sobre los veinte años de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género tanto el recorrido que ha tenido hasta ahora como el futuro de esta normativa que supuso un antes y un después en la protección a las víctimas de la violencia machista tal y como aseguraron el decano de Colegio de Psicólogos de Castilla y León, David Cortejoso, y la vocal presidenta por Zamora del mismo ente Luisa Velasco riego que es especialista en esta materia.

Luisa Velasco, Auxi Fernández y David Cortejoso, en la presentación del Congreso / JOSE LUIS FERNANDEZ

Velasco constató como desde la implantación de la ley de medidas se empezó a construir el sistema de protección de las víctimas y ahora cuenta con numerosos recursos desde las casas de acogida a las unidades policiales especializadas pasando por ejemplo en Castilla y León por el convenio que mantiene el Colegio de Psicólogos con la Junta para la atención inmediata a las mujeres que presentan una denuncia en la misma comisaría o juzgado. Este programa tiene también la rama Fénix para tratar con los maltratadores.

"Recursos hay, lo que pasa es que todavía hay mucho trabajo que hacer. Un 70% de las víctimas no denuncia y evidementente también se dan fallos en el funcionamiento del sistema", señalo Velasco, en tanto de Fernández y Cortejoso ponían también el acento en el necesario cambio de mentalidad social para evitar seguir reproduciendo los estándares machistas.

Víctimas vulnerables

La primera mesa redonda tiene como protagonistas a las mujeres víctimas de violencia de género especialmente vulnerables un colectivo como las mujeres con discapacidad, del ámbito rural y adolescentes y jóvenes. En esta mesa intervendrá Carmen Delgado doctora en Psicología de la Pontificia de Salamanca, Marta Torres coordinadora del programa de violencia de género de la federación de mujeres rurales Fademur, Verónica Arias del departamento de mujer de Aspaym Castilla y León y Luisa Velasco doctora en psicología y experta en violencia de género.

Otra experta nacional, Teresa Peramato Martín que es jefa de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo hablará en la siguiente ponencia de infancia y adolescencia y violencia vicaria.

Nuevas masculinidades

Por la tarde la periodista Susana Arizaga moderará una ronda de entrevistas sobre profesionales y medios de comunicación, titulada "Voces para romper el silencio" con Soledad Murillo, Teresa Peramato y Miguel Lorente que será el encargado, también de la última ponencia del Congreso sobre las nuevas masculinidades y violencia de género.

Por nuevas masculinidades se define el rol que empiezan a tener los hombres en relación a la convivencia con las mujeres más implicados por ejemplo en las tareas de corresponsabilidad del hogar. Una nueva masculinidad que encuentra también trabas entre los jóvenes para salir adelante, ya que muchos de ellos siguen reproduciendo los esquemas tradicionales del papel del varón en la familia de la sociedad.

Concluirá el sábado con una mesa redonda sobre intervención y recursos de protección: sanitaria, policial jurídica social y psicológica en la que intervendrán enfermeras, psicólogos y responsables de unidades de atención a las víctimas de violencia. Intervendrá María del Mar González enfermera matrona, María Ángeles Pérez, psicóloga de la Oficina de Atención a las Víctimas del Ministerio de Justicia, Marisa Manso, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de Zamora, Guillermo Vara, comisario de la Policía Nacional en Zamora, Manuela Torres, abogada especializada en violencia de género y Nieves Andrés Ramírez, vicedecana del Colegio Oficial de Psicólogos y psicóloga sanitaria.

La jornada del sábado comenzará con la intervención del psicólogo Jorge Freudenthal Pascual que es coordinador del programa terapéutico de intervención con hombres en violencia de género quien disertará sobre la intervención con agresores desde una perspectiva de género. Posteriormente, Miguel Lorente pronunciará su conferencia antes de las conclusiones y la clausura.