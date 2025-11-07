Laura Huertos Pérez, técnico de Comunicación de Caja Rural de Zamora: "La mujer es el corazón y el motor del desarrollo en los pueblos"

Laura, ¿qué supone para usted participar como ponente en un evento como eWoman Zamora?

Para mí es una enorme satisfacción y, sobre todo, una gran responsabilidad participar en un evento como eWoman Zamora. Este encuentro se ha convertido en un espacio imprescindible para compartir experiencias reales, visibilizar referentes femeninos y generar conversaciones inspiradoras sobre el papel de la mujer en todos los ámbitos, desde el profesional hasta el personal. Participar como ponente es una oportunidad para detenerme un momento y reflexionar sobre el camino recorrido, pero también para ser conscientes de todo lo que podemos construir juntas. Creo profundamente en el valor de compartir experiencias: escuchar a otras mujeres y hombres, conocer sus historias, sus retos y sus logros, es una fuente constante de inspiración. Eventos como eWoman demuestran que en Zamora existe un enorme talento femenino que solo necesita ser visibilizado, reconocido y apoyado.

Zamora es una provincia con un fuerte componente rural y con desafíos demográficos. ¿Qué papel cree que juega la mujer en este contexto?

La mujer en el medio rural es, sin duda, una pieza fundamental en la estructura social y económica de nuestra provincia. Somos el corazón que mantiene vivos muchos pueblos, el motor de proyectos familiares, empresariales, que sostienen la vida cotidiana en los entornos rurales. En un contexto como el de Zamora, donde la despoblación es una realidad que nos afecta a todos, las mujeres estamos reinventando el concepto de ruralidad. Hay mujeres que emprenden, que apuestan por la innovación en sectores tradicionales, que transforman la agricultura o el comercio local con ideas nuevas, y que además impulsan la vida social y cultural de su localidad. Reconocer ese papel es esencial.

Desde su experiencia en comunicación y marketing, ¿qué importancia tiene la visibilidad para las mujeres del medio rural?

La visibilidad lo cambia todo. No se trata solo de aparecer en los medios, sino de construir una narrativa diferente: mostrar que en los pueblos hay talento, que en lo rural hay progreso, que detrás de cada negocio o iniciativa hay una historia humana llena de esfuerzo, creatividad y compromiso. Desde la comunicación tenemos la oportunidad —y diría que también la obligación— de poner en valor esas historias. Cuando una niña de un pueblo pequeño ve a una mujer de su entorno liderar un proyecto, hablar en un foro o ser reconocida, entiende que ella también puede hacerlo. Y ese cambio de mentalidad es muy importante. En mi caso, me gusta mirar atrás y recordar. Estudié mis primeros años en Moralina, un pueblo de Sayago, donde tuve la fortuna de contar con unos profesores profundamente implicados en nuestra educación y en nuestro desarrollo personal. No solo nos enseñaron materias, sino también valores: la constancia, la empatía y el amor por nuestra tierra. También quiero reconocer el apoyo de mis padres, que siempre me han inculcado el valor del esfuerzo, el trabajo y la importancia de poner ilusión y cariño en cada proyecto.

Caja Rural de Zamora es una entidad muy ligada al territorio. ¿Qué tipo de iniciativas desarrollan para apoyar a las mujeres o fomentar la igualdad de oportunidades?

Caja Rural de Zamora tiene un compromiso real y profundo con su tierra. Desde la entidad, trabajamos por generar oportunidades que ayuden a fijar población y a impulsar el desarrollo local, y dentro de esa estrategia, la mujer tiene un papel protagonista. Impulsamos programas de apoyo al emprendimiento femenino, colaboramos con asociaciones y organizaciones lideradas por mujeres, y participamos activamente en iniciativas de formación y educación financiera. Queremos que las mujeres de la provincia tengan acceso a los recursos necesarios para emprender, innovar y consolidar sus proyectos en Zamora y provincia. En la entidad, el 50 % de la plantilla somos mujeres, y cada vez más ocupan puestos de responsabilidad, lo que refleja nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades. Este compromiso también se traduce en políticas internas que favorecen la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. En la Caja promovemos un entorno laboral flexible, con medidas que facilitan la adaptación de los horarios y la entrada escalonada, permitiendo a los trabajadores organizar su jornada de manera que puedan compatibilizar sus responsabilidades familiares con su desarrollo profesional.

¿Cuáles diría que son los principales retos de las mujeres en una provincia como Zamora?

Diría que los principales retos de las mujeres en una provincia como Zamora son, en realidad, grandes oportunidades para seguir creciendo, creando y transformando el territorio. Cada vez hay más mujeres que lideran proyectos, emprenden, innovan y aportan valor en todos los ámbitos: económico, social, cultural y educativo. Su talento, compromiso y capacidad de adaptación están contribuyendo a revitalizar la provincia y a generar nuevas formas de desarrollo. Seguir promoviendo la igualdad de oportunidades, la formación y la participación activa en la vida pública es fundamental para aprovechar todo ese potencial. Además, fortalecer las redes de colaboración y visibilizar el papel de las mujeres sirve de inspiración para las nuevas generaciones. Las mujeres zamoranas estamos demostrando que con esfuerzo, ilusión y trabajo conjunto es posible construir una provincia más fuerte, dinámica y llena de futuro.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las mujeres que participen o sigan el evento eWoman Zamora?

Me gustaría decirles que crean en sí mismas, que confíen plenamente en su talento y en su capacidad para aportar valor a la sociedad. Que se rodeen de otras mujeres que las inspiren, que las impulsen y que las acompañen en su crecimiento personal y profesional. Iniciativas como eWoman Zamora destacan que el liderazgo femenino, la innovación y la transformación digital también se promueven desde el ámbito local. Este evento se ha consolidado como un espacio de encuentro y aprendizaje, en los que las mujeres intercambian experiencias, amplían sus redes y demuestran que el talento no entiende ni de género, ni de territorios.

