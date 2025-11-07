Así es el laboratorio de "EsperanZa", la parte más didáctica de las Edades del Hombre

Un divertido e instructivo colofón a la visita de "Esperanza", la exposición que Edades del Hombre tiene en Zamora, es lo que se propone con el programa escolar y familiar que se puede visitar en la iglesia de San Isidoro, pensado para escolares y para familias.

Presentación del programa escolar y familiar de Edades del Hombre / Víctor Garrido

El obispo de Zamora, Fernando Valera, apuntó durante la presentación de esta propuesta didáctica que esta nueva sede de la exposición "quiere ser un espacio de encuentro con los más jóvenes, para que lo que es arte se haga realidad en lo que es su origen, desde cómo se utiliza una gubia hasta los elementos presentes en el proceso creativo, para que vean cómo el arte puede entrar por todos los sentidos", explicó.

La escultura cobra importancia en la exposición interactiva. | VÍCTOR GARRIDO

Desde la propia fundación, su director de proyectos, David Muriel, calificó de "edición especial" esta exposición por, precisamente, este nuevo espacio para el público infantil, bautizado como Laboratorio de Esperanza. "Es el plus que añadimos este año, aunque en nuestra estrategia vinculada a la gestión integral del patrimonio religioso de la fundación siempre procuramos trabajar toda la parte educativa y didáctica", subrayó.

Facilitar la interpretación y acercamiento a la muestra

"Un paso más", con un entorno concreto a modo de actividad paralela "que facilita la interpretación y el acercamiento al contenido de la exposición de una forma divertida y con un mensaje a través de elementos interactivos", detalló Muriel.

Foto de familia de los colaboradores y miembros de la Fundación Edades del Hombre. | VÍCTOR GARRIDO

Piezas de Lego que recrean la última cena, un original juego similar al "¿Quién es quién?" con esculturas de la exposición, los talleres de los artistas zamoranos Ricardo Segundo y Ricardo Flecha o un puzzle del mural "Estampas del campo zamorano" de Pedrero son alguna de las propuesta para los más pequeños. "El itinerario es pedagógico, nace del corazón de un educador", explica Carlos López.

Desde la organización se agradeció la colaboración desinteresada de todas aquellas personas que han puesto su granito de arena para hacer realidad este proyecto didáctico e interactivo que permanece abierto los viernes por la tarde, los sábados y los domingos por la mañana, además de la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento y Diputación Provincial.

Los visitantes completan un puzzle sobre un mural de Pedrero. | VÍCTOR GARRIDO

La visita al Laboratorio de Esperanza es gratuita para todos los visitantes que acudan a la exposición de Edades del Hombre en las sedes de San Cipriano y la Catedral y también está a disposición de los centros escolares que quieran concertar una cita hasta que dure la muestra, que finaliza en abril.

"Un éxito" el cambio de fechas de la exposición

El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha asegurado, al cumplirse tres semanas de "EsperanZa" que el cambio de fechas de la exposición de Las Edades del Hombre ha sido "un éxito" y "está viniendo muchísima gente", con visitas institucionales importantes y "un discurrir de gente permanente".

El prelado zamorano ha señalado que la gente sale contenta no solo por las piezas, también por el relato expositivo y por todo lo que está suponiendo esta edición de Las Edades del Hombre. Por ello, ha reconocido que para él es un orgullo y un motivo de alegrías que haya "tantas y tan buenas respuestas estos primeros días".