La Junta pro Semana Santa de Zamora estrena oficina en el Vivero de Empresas

La Cámara de Comercio de Zamora y la Junta pro Semana Santa han firmado un convenio de colaboración por el que la institución cameral cede un despacho para las actividades administrativas del órgano cofradiero en el Vivero de Empresas, de la Avenida Feria 10.

Ante las dificultades que la directiva de la Semana Santa de la capital zamorana manifestó a la Cámara para disponer de un espacio para el trabajo diario de la Junta y las reuniones periódicas que deben celebrar, desde la entidad, comprometida una vez más con la institución de nuestra Semana Santa, se estudiaron sus necesidades y ajustándolas a las posibilidades se acordó cederles uno de los despachos del vivero de empresas que es titularidad de la Cámara.

La cesión es a título gratuito sin coste alguno para la Junta pro Semana Santa y podrán disponer del mismo hasta que tengan disponibles las nuevas instalaciones en el Nuevo Museo de Semana Santa. Hasta ahora las oficinas de la Junta pro Semana Santa estaban en el Seminario, donde debían abonar 300 euros mensuales, que incluía la utilización del salón de actos un determinado número de veces al año.

El despacho está totalmente equipado y contarán con el resto de servicios, como el acceso 24 horas, climatización o la fibra e internet de altas prestaciones. El acuerdo refuerza una relación de colaboración y compromiso de la Cámara con la Semana Santa de Zamora, que se remonta al año 1945, cuando se concedió su domicilio social a la antigua Junta de Fomento en las instalaciones de la Cámara, y en 1964, cuando se construyó el antiguo museo, ya derruido para la edificación del nuevo.

El convenio fue suscrito por Enrique Oliveira Román, presidente de la Cámara e Israel López Campos, presidente de la Junta pro Semana Santa, quienes estuvieron acompañados por miembros de sus respectivas directivas.