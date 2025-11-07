La Junta pro Semana Santa de Zamora estrena oficina en el Vivero de Empresas
La Cámara de Comercio cede gratis un local en la avenida de la Feria que ahorrará los 300 euros que cobraba en Seminario
La Cámara de Comercio de Zamora y la Junta pro Semana Santa han firmado un convenio de colaboración por el que la institución cameral cede un despacho para las actividades administrativas del órgano cofradiero en el Vivero de Empresas, de la Avenida Feria 10.
Ante las dificultades que la directiva de la Semana Santa de la capital zamorana manifestó a la Cámara para disponer de un espacio para el trabajo diario de la Junta y las reuniones periódicas que deben celebrar, desde la entidad, comprometida una vez más con la institución de nuestra Semana Santa, se estudiaron sus necesidades y ajustándolas a las posibilidades se acordó cederles uno de los despachos del vivero de empresas que es titularidad de la Cámara.
La cesión es a título gratuito sin coste alguno para la Junta pro Semana Santa y podrán disponer del mismo hasta que tengan disponibles las nuevas instalaciones en el Nuevo Museo de Semana Santa. Hasta ahora las oficinas de la Junta pro Semana Santa estaban en el Seminario, donde debían abonar 300 euros mensuales, que incluía la utilización del salón de actos un determinado número de veces al año.
El despacho está totalmente equipado y contarán con el resto de servicios, como el acceso 24 horas, climatización o la fibra e internet de altas prestaciones. El acuerdo refuerza una relación de colaboración y compromiso de la Cámara con la Semana Santa de Zamora, que se remonta al año 1945, cuando se concedió su domicilio social a la antigua Junta de Fomento en las instalaciones de la Cámara, y en 1964, cuando se construyó el antiguo museo, ya derruido para la edificación del nuevo.
El convenio fue suscrito por Enrique Oliveira Román, presidente de la Cámara e Israel López Campos, presidente de la Junta pro Semana Santa, quienes estuvieron acompañados por miembros de sus respectivas directivas.
- Herminio Ramos cumple un siglo: el maestro ilustrado de Zamora
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- A todo cerdo le llega su San Martín', el exteniente alcalde de Vox a una trabajadora de Pereruela
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?
- Este es el sistema para no quedarte sin plaza en el autobús Zamora-Salamanca: así se reservan