Javier Sierra: "Como autor, pretendo quedarme tiempo en la cabeza del lector"

Le gusta definir sus novelas como «de búsqueda» y considera que ha sido fiel a su estilo literario, lo que le ha granjeado una legión de lectores a los que nunca defrauda. Javier Sierra regresó al foro del periódico para presentar su último libro, titulado «El plan maestro», donde recupera al personaje de «El maestro del Prado».

¿Qué se va a encontrar el lector en su nueva novela, "El plan maestro"?

Como sucede en casi todos mis libros, es algo más que una novela. En este caso, detrás de la ficción se esconde casi un manual para aprender a mirar el arte con ojos nuevos. Solemos mirarlo con los ojos de la razón y de la historia, olvidándonos de que las pinturas, desde la prehistoria hasta nuestros días, fueron concebidas para provocar sensaciones, reacciones instintivas y, a veces, incluso eran parte de actos mágicos que han quedado ahí, adormecidos. A través de los ojos de los personajes de la novela, esa visión del arte un poco más original se recupera.

Tiene una larga trayectoria literaria, pero, ¿todavía siente el vértigo en la presentación de una nueva novela, por saber cómo la recibirán crítica y público?

En este caso concreto, está el vértigo añadido de que esta novela cierra una historia que publiqué hace doce años, "El maestro del Prado", donde confesaba, en clave literaria, un suceso real: el encuentro que tuve en el museo madrileño con un desconocido que, sin yo pedírselo, me dio una clase magistral de cómo el arte puede leerse, no solamente verse. Ese encuentro ocurrió en mi adolescencia, pero con él construí una novela en la que ese misterioso personaje se desvanecía de manera brusca al final de la obra.

Una interpretación sobre el personaje

¿Cómo vuelve a aparecer en este nuevo libro?

Lo que hago es, recurriendo más a la imaginación, ofrecer una interpretación de qué clase de personaje era aquel, conectándolo con algunos hechos mitológicos vinculados a culturas desaparecidas, en las que se habla justamente de ese tipo de apariciones. Personajes que irrumpen en un momento dado, te enseñan un conocimiento cultural, técnico o manual y, de repente, desaparecen, sin dejar rastro. Su huella ha pasado por la historia con el nombre de forasteros misteriosos. Mark Twain les dedicó su última novela, "El forastero misterioso", y mi libro es casi un homenaje a este autor y su preocupación por estos instructores, que, de repente, asaltan a personas o pueblos, en momentos determinados del pasado.

Por todos los museos que se recorren con esta novela, ¿la disfrutarán especialmente los amantes del arte?

Sin duda, lo van a disfrutar y convertirlo en un compañero de viaje para sus próximas visitas a pinacotecas como el Prado, el Louvre, la galería de los Uffizi o incluso colecciones contemporáneas, como la de Frida Kahlo. Precisamente ella, en la novela, aparece como la última chamana del arte, la última pintora que tenía ese conocimiento mágico de cómo las pinturas podían llegar a cambiar la realidad.

El Planeta me dio reconocimiento en casa, muy difícil de conseguir, pero de los que más aprecias

Se convierte, entonces, en una guía muy especial.

Sí, creo que, además, esa es un poco mi perspectiva con respecto a la literatura. Siempre he adorado esos libros que te movilizan, que cuando los terminas tienes ganas de visitar un sitio, conocer un lugar, leer más sobre un personaje. Son libros que abren el apetito, que te convierten, de alguna manera, en cómplice de la trama y te llevan más allá de la última página, se quedan dentro de tu cabeza. Yo, como autor, pretendo, con mis novelas, quedarme dentro de la cabeza del lector durante mucho tiempo.

Realidad que inspira

¿La realidad puede llegar a inspirar, con los últimos sucesos vinculados con el arte, como el robo en el Louvre o la desaparición de aquel Picasso camino de una exposición en Granada?

Perfectamente pueden ser inspiración, porque hay misterio. En el caso del Louvre, seguimos sin saber si hubo un encargo de ese asalto. Sabemos que eran ladrones de poca monta, detenidos ya por la policía, pero hay aún muchas preguntas por resolver. El hecho de que uno de ellos fuera detenido en el avión, camino de Argelia, sin billete de vuelta, a mí me da ya para escribir una novela, donde se vincula un robo con un argelino que huye para regresar a su país. ¿Qué le espera en Argelia? ¿Quién ha planteado un robo de esa envergadura?

En la actualidad, se encuentra escribiendo tres libros a la vez, ¿cómo puede coordinarse?

Es un poco una locura, también por el tipo de vida que llevo, cincuenta ciudades recorridas ya para presentar "El plan maestro", tanto en España como en Iberoamérica. Eso te deja poco oxígeno para reposar y escribir. Pero yo llevo varios cuadernos de notas siempre encima y voy sumando argumentos e ideas para cuando llegue el momento de calma, algo imprescindible para escribir, elegir cuál de las tres historias saco adelante.

La investigación es la parte del trabjo de la que más disfruto. La imaginación la utilizo luego para abrochar la información que, de otra manera, no encajaría

¿Cuánta parte de investigación y cuánta de imaginación hay en sus libros?

Hay mucho de investigación y, además, es una parte del trabajo de la que disfruto. La imaginación la utilizo luego para abrochar la información que, de otra manera, no encajaría. Siempre busco recurrir al asombro, a la sorpresa del lector. Por eso, muchas veces mis novelas están construidas sobre asuntos que el lector conoce, o cree conocer, y yo aporto el asombro de que aquello que creía conocer está conectado con historias que ni se imaginaba.

Alma de periodista

¿Su formación como periodista le ha ayudado a esa labor de investigación y escritura?

La formación como periodista me ha dado una herramienta maravillosa, que es la licencia para preguntar. Ejerzo el poder preguntar sobre todo aquello que no sé o que sospecho, y lo hago con el aplomo y la determinación con el que lo hace un periodista, porque se siente con ese derecho para preguntar. Buena parte de mi investigación bebe del método periodístico, pero el de la era pre Internet, que se basa en viajar a los sitios, conocer a los personajes, mirarlos a los ojos y tener en tus manos los papeles originales. Todo eso, cuando llega el momento de ponerte delante de la pantalla y escribir, te da mucha seguridad. El hecho de haberlo vivido o de haber conocido de primera mano una historia, te da mucho aplomo a la hora de contarla.

Hace unos días compartió una jornada literaria en Soria con la escritora Katherine Neville, ¿qué le une a ella?

Tenemos muchas cosas en común, pero hay una que a mí me parece muy bonita, como es que convenimos en llamar al tipo de novela que nosotros hacemos novela de búsqueda, donde los protagonistas se embarcan en una búsqueda trascendente, que termina seduciendo e implicando al lector, convirtiéndolo en cómplice. No es un thriller al uso, donde simplemente desprende adrenalina. Es un tipo de libro que busca remover al lector profundamente por dentro y quedarse ahí.

Echando la vista atrás, ¿cómo definiría su trayectoria?

Creo que siempre ha sido fiel a las novelas de búsqueda. Todas lo son. Todo lo que he escrito hasta ahora es ese tipo de libro, que está diseñado para encontrar respuestas a grandes preguntas.

Conseguir lectores siempre ha sido difícil, en 2025 y en 1975

Como lector, ¿le gusta también ese tipo de literatura?

Claro que me gusta. Leí "El ocho" siendo un adolescente, como muchos españoles, y me impactó profundamente. Tanto, que mi primera novela, "La dama azul", escrita diez años después, transcurre en varios tiempos, con la misma estructura de los cuentos africanos que utiliza Neville en su libro. Por supuesto, también me influyeron otras obras, como "El nombre de la rosa", de Umberto Eco. Un escritor, en el fondo, es su lectura.

La polémica del Premio Planeta

En 2017 obtuvo el Premio Planeta por "El fuego invisible". ¿Qué supuso este galardón en su carrera?

Como premio, supuso el reconocimiento en el mundo hispano de mi literatura. Mis libros ya se publicaban en 42 países y habían tenido mucho éxito en muchos lugares. Pero, en España, no se había dado, quizá, ese salto final que se logró con el Planeta. Me dio mi reconocimiento en casa, que creo que siempre son los más difíciles de alcanzar, pero también los que más aprecias.

Es complicado, muchas veces, llegar a ser profeta en su tierra.

Es muy difícil, pero, personalmente, no me puedo quejar. Incluso en mi tierra chica, que es Teruel, me quieren mucho. La biblioteca pública lleva mi nombre, tengo un parque dedicado, igual que un concurso literario. En ese sentido, puedo decir que soy profeta en mi tierra, pero también quiero ser profeta de mi tierra y hablar de ella.

El Premio Planeta se les ha otorgado a nombres como Juan José Millás, Espido Freire, Eduardo Mendoza o Fernando Savater. ¿Qué opina de la crítica actual, tras los últimos ganadores?

La preocupación del Premio Planeta ha sido siempre convertirse en un premio comercial. Aunque le dieran el galardón a Bryce Echenique o a Cela, lo que se buscaba era que el libro se vendiese y llegara a la gente. Lo que ha cambiado no es el Premio Planeta, es la sociedad. Ahora los prescriptores están en los medios, especialmente, en la televisión. Y, de repente, cuando le dan un premio a un autor que trabaja en televisión, parece raro. Pero yo creo que eso es fiel al ADN del premio. Otra cosa es que la novela tenga mayor o menor calidad. Eso, al final, lo tiene que juzgar el lector y lo veremos con el tiempo, en qué lugar quedará cuando se examine la historia del premio. Por otra parte, también hay mucho gatillo fácil en las redes sociales, enmascarados tras un "nick" para decir barbaridades y desahogarse. Critican sin consecuencias, así que creo que a eso hay que darle el valor que tiene, o sea, ninguno. Tiene mucho más valor una carta al director en este periódico, porque es alguien que tiene que acreditarse con su DNI, que cualquier burrada dicha por redes sociales.

A pesar de todo, ¿considera que es un premio bien afianzado?

El año que viene, el Planeta cumplirá 75 años. Estamos hablando de un galardón muy consolidado, que sirve y servirá a los historiadores del futuro para hacer un relato de la sociedad en estos 75 años, porque los premios no dejan de ser un reflejo de lo que se lee en cada momento.

Cómo conseguir lectores

¿Es ahora más complicado ganar lectores, en esta época de la inmediatez, con investigaciones que aseguran que los jóvenes no pueden mantener la atención poco más de unos minutos?

Conseguir lectores siempre ha sido difícil, en 2025 y en 1975, da igual. Siempre ha sido complicado tener lectores, pero, todavía más, mantenerlos. Para eso tiene que haber un compromiso por parte del autor de ser fiel a su voz, a sus principios, a sus temas. Y que el lector, cuando encuentre en el escaparate de la librería Semuret el último libro de Javier Sierra, sepa lo que se va a encontrar. Eso es lo más complicado.

¿Qué consejo le daría a un joven que quiera ser escritor?

En esta época de tantísimos impactos de todo tipo, para alguien que está empezando el camino es complicado. Y la tentación de hacer el payaso, de exponerse con cosas que no tienen que ver con la literatura, simplemente por tener visibilidad y dirigir la mirada hacia tu libro es muy fuerte y puede ser dañina al final para algunas carreras. Cuando hablo con escritores jóvenes, siempre les digo que, sobre todo, tienen que ser fieles a su voz, a sus historias, que las defiendan a capa y espada. Que vayan pueblo por pueblo defendiendo sus historias, como hacían los trovadores en la Edad Media. Es lo que yo hago, aunque no necesitaría tanto viaje de promoción, porque se supone que los lectores, también los de Zamora, ya saben de mi nuevo libro y lo comprarán. Pero creo que marco la diferencia yendo a las ciudades, encontrándome con mis lectores y explicándoles todo lo que me puedan preguntar.