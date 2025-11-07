El festival internacional que trae el mundo a Zamora se celebra del 11 al 16 de noviembre

Durante cuatro días, el festival internacional Etnovideográfica traerá el mundo a Zamora. Certamen que permitirá conocer historias de personas procedentes de otras culturas. En concreto, este año, hay presencia de los cinco continentes.

El Museo Etnográfico acoge una nueva edición del evento del 11 al 16 de noviembre de 2025 para acercar al público desde las múltiples expresiones del documental audiovisual, la gran diversidad de contextos socioculturales del mundo bajo una óptica de compromiso ético y social hacia los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad como humanidad.

La octava edición del festival, que ahora es bianual, proyectará 23 películas documentales dentro de la Sección Oficial del festival producidas en los cinco continentes. Cinco películas se desarrollan en América, otras tantas en Asia, cuatro en Europa, dos en África, una en Oceanía y otra se sitúa en múltiples localizaciones a nivel mundial. Dentro del panorama español, la Sección Oficial cuenta con dos películas realizadas en Andalucía, una en Extremadura, una en Valencia y otra en Madrid.

Narciso Prieto, Pepe Calvo, María Eugenia Cabezas y Miguel Calvo. / José Luis Fernández / LZA

Por su parte, la Sección Castilla y León se compone de nueve trabajos audiovisuales de indudable interés humano y documental. Dos de estos documentales se han grabado en las provincias de Zamora, otros dos en la de Palencia y otros dos más en provincia de León. Una película se desarrolla en Piñel de Abajo (Valladolid), una por tierras del Valle del Tormes en Salamanca y otro en Groenlandia, esta última dirigida por el realizador leonés Raúl Alaejos.

Detalles que ofreció el director del Museo Etnográfico de Castilla y León, Pepe Calvo, durante la presentación del festival en el que estuvo acompañado por María Eugenia Cabezas Carreras, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zamora; Narciso Prieto, director de Comunicación de la Fundación Caja Rural Zamora; y Miguel Calvo, delegado institucional de Iberdrola Castilla y León.

Como novedad, en esta edición se entregará por primera el Cencerro de Honor, galardón que buscará agradecer el trabajo realizado a lo largo de trayectorias vitales impagables, a aquellas personas que han ayudado a preservar el patrimonio inmaterial de nuestras gentes a través del documental audiovisual, del registro sonoro o de la fotografía. "Nos pareció muy bonito dar este primer Cencerro de Honor a Eugenio Monesma, el gran realizador del registro del patrimonio histórico desde hace 50 años en Francia, España y Portugal", explicó Calvo.

El resto de galardones lo conforman, como en ediciones anteriores, el Cencerro y el Cencerrito del Jurado, que premiarán respectivamente al mejor largometraje y mejor cortometraje, según el jurado conformado por Kristine Guzmán, Miriam Chacón y Eduardo Margareto. El Cencerro de la Tierra premiará una de las obras participantes en la Sección Castilla y León del festival. Finalmente, el público asistente a las proyecciones podrá votar para elegir el Cencerro del Público.

Programa

En la tarde del miércoles 12, dentro de las actividades paralelas del festival, se proyectará la película “Las cajas españolas”, que reconstruye las vicisitudes y el recorrido de buena parte de las grandes obras de arte del Museo del Prado durante la Guerra Civil. Después de la proyección el público podrá dialogar con su director, el polifacético Alberto Porlan.

La Sección de Documentales Históricos Fernando López Heptener – Iberdrola se celebrará el sábado 15 a las 12.00 horas, bajo el título “Las primeras filmaciones del Salto de Ricobayo”, en la que se proyectarán 5 películas mudas. La sesión estará a cargo de Guillermo López Krahe y Susana Heptener, y será musicalizada por los músicos zamoranos Delia Manzano al teclado del clave y Ricardo Prieto a las cuerdas del violonchelo.

Narciso Prieto, Miguel Calvo, Pepe Calvo y María Eugenia Cabezas. / José Luis Fernández / LZA

Como en ediciones anteriores, el festival desarrollará talleres sobre el documental audiovisual para escolares de primaria y sesiones escolares para estudiantes de Secundaria. En esta ocasión, el artista de Castilla y León encargado de intervenir los trofeos en forma de cencerros es el benaventano Antonio Guerra, uno de nuestros jóvenes creadores con mayor proyección, quien ha expuesto su trabajo en centros de arte como Robert Capa Center de Budapest, FotoDok Utrecht, PhotoIreland Dublín, CA2M Móstoles, Centro Niemeyer de Asturias, MUSAC León y un largo etcétera. La práctica artística de Guerra reflexiona sobre los modelos de construcción del paisaje contemporáneo, el papel que desempeña la naturaleza en la actualidad y sus procesos de transformación.

La gala de clausura se celebrará el 16 de noviembre. En ella se proyectarán las películas ganadoras del Cencerro de la Tierra y del Cencerrito del Jurado. Tras la entrega de los galardones a todos los trabajos premiados, el festival se cerrará con un concierto del cantautor Daniel Mata en el Callejón del Gato. Para la ocasión, este artista sevillano nos trae un repertorio donde combina la musicalización de grandes poetas como sus propios textos. Estará acompañado al piano del maestro Rafael Arregui.

De Zamora al mundo

"El hecho de que este festival ya llegue a esta edición, el hecho de que desde lo pequeño, desde el noroeste de España, desde Zamora se internacionalice un festival documental, es de agradecer, es colocarnos de alguna manera también en el mapa y demostrar que desde cualquier punto del universo se puede estar en cualquier sitio", apuntó Narciso Prieto, director de Comunicación de la Fundación Caja Rural Zamora. Prieto ha mostrado su satisfacción por apoyar este festival y "aportar este pequeño grano de arena en el mundo de la cultura".

Presentación de Etnovideograáfica. / José Luis Fernández / LZA

Por su parte, Miguel Calvo, delegado institucional de Iberdrola Castilla y León, quiso también felicitar al Museo Etnográfico por su trabajo diario. "El hecho de que exista alguien que piense en acordarse de dónde venimos, de dónde somos y de lo que hacemos, creo que es muy relevante", pronunció. Certamen que para Calvo supone una oportunidad para "acreditar lo que éramos y hacia dónde hemos ido, la contribución de todos en el cambio de esa Zamora, de este país y de esta tierra, que hemos conseguido con el esfuerzo de muchos".

Cita cultural "obligada" para la edil del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, que apreció que hacerlo bianual ha sido un acierto para dar tiempo "a hacer las cosas con mimo". Festival que pone a Zamora en el epicentro de toda la actividad videográfica en etnografía que se hace en todo el mundo y que "permite ver muchas historias de la gente, de la vida cotidiana y de las culturas del mundo", añadió Cabezas.