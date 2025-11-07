¿Cómo se deben gestionar los archivos personales?

Zamora acogerá el próximo sábado 22 de noviembre la jornada titulada "Entre legado y memoria: el valor de los archivos personales". La cita está organizada por Fundos y la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL). El objetivo de esta jornada técnica, en la que se podrá participar de manera gratuita, es la de dar a conocer la tarea del desconocido mundo de los archivos personales, que son el resultado del conjunto de documentos generados por una persona a lo largo de su vida ya sea por su actividad personal o profesional.

De este modo, en estos archivos personales se incluyen desde documentos de identidad y financieros hasta correspondencia, fotografías y correos electrónicos, tanto físicos como digitales. Todos ellos, archivos personales de gran importancia, tanto para la memoria individual como para la investigación histórica y social.

Piezas de la coleccion de sufragio femenino del coleccionista Victor Miguelez. / Cedida

Durante el programa de la jornada, los ponentes seleccionados hablarán del trabajo de este tipo de archivos desde múltiples perspectivas. Los asistentes descubrirán así la labor desarrollada en la Biblioteca Nacional, el trabajo de los coleccionistas, la tarea del Archivo de Jorge Guillén, el tratamiento de los ephemera o el trabajo que realiza el Archivo histórico de Fundos con el fondo bibliográfico del crítico de arte Juan Antonio Gaya Nuño.

La jornada sobre gestión de archivos personales se llevará a cabo en las instalaciones del Museo Etnográfico de Castilla y León, situado en la calle Sacramento de la capital zamorana. El taller está abierto a la participación de todo el público que formalice su asistencia de manera gratuita. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en la web de la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL).