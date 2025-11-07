El Colegio de Graduados Sociales exige la desconexión digital para conciliar

La inquietud por la deriva que puede tomar la Administración de Justicia con la implantación de la profunda reforma que se extiende a los juzgados de Zamora capital el uno de enero con la creación del Tribunal de Instancia ha estado muy presente en los discursos de juristas que han participado en la fiesta de Graduados Sociales, profesión que cumple un siglo, y que sirvió para conocer la reelección de Isaac Macías Fontanillo como presidente del Colegio de Zamora.

Estos "colaboradores fieles" de la Justicia vuelven a reclamar la desconexión digital, el derecho a la conciliación familiar y laboral porque "en nuestros despachos hay muchos días en los que no se pone el sol", ha significado Macías Fontanillo.

El otro punto conflictivo es la competencia para presentar recursos de casación ante el Tribunal Supremo, la única instancia que mantiene vetada a esta profesión que vela por los derechos de los trabajadores y por las empresas.

Contra la esclavitud

El presidente del Colegio de Graduados Sociales ha ensalzado a sus colegas, su entrega a la profesión, para proclamar que "somos trabajadores y se deben respetar nuestros tiempos de descanso", una vieja reivindicación que busca no retroceder en derechos laborales y sociales, para impedir "crear nuevos esclavos laborales por mor de lo digital".

Para reconducir esa situación, el veterano graduado social ha querido apuntar que "basta con que se nos escuche como técnicos y colaboradores de la Administración", especialmente antes de tomar decisiones, "a "pre", no solo a "post" para que nazca un producto perfecto".

Ante la "paciencia y la humildad" que muestran a diario los graduados y las graduadas sociales, el presidente del Colegio ha pedido que las instituciones del ámbito laboral escuchen esta petición en aras de mantener esa buena relación y evitar que el colectivo acabe reivindicando desde "la ira y la turbación", ha fraseado a San Francisco de Asís.

En esa misma línea fue la intervención de la vocal de la comisión permanente del Consejo General de Colegio de Graduados Sociales de España, Ester Urraca, quien ha incidido en "el buen hacer, la seriedad y la sabiduría" de su colega Isaac Macías, para animarles a participar en el organismo de representación nacional y en las comisiones constituidas para aportar sus iniciativas.

Garantes de derechos laborales y sociales

El acto ha contado con el presidente de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Alfonso González, ha tenido palabras de reconocimiento para este colectivo "por su ética y vocación de servicio, esencial para defensa trabajadores y empresas, con vocación de servicio", del que ha señalado su "papel imprescindible" como garantes de los derechos en un momento de gran complejidad de contratos laborales.

Alfonso González ha hecho referencia a los tiempos convulsos que se están viviendo y que se avecinan en este ámbito en el que atisban "desafíos significativos" que se dejan sentir en el "aumento de casos en tribunales sociales, con una complejidad de contratos cada vez mayor" y que dejan ver la "creciente conciencia de trabajadores sobre sus derechos".

Defender el derecho de los trabajadores, un desafío en tiempos convulsos

El magistrado ha incidido en "el papel clave de graduados sociales en la mediación y la negociación de conflictos" para impedir que las partes lleguen a juicio, a quienes ha llamado a "contribuir a crear un sistema que defienda los derechos de trabajadores" desde la ética que les caracteriza.

El presidente de la sala de lo Social del TSJ ha abogado por "un sistema de justicia social efectivo en tiempos complicados", por la independencia de los tribunales, "pilar fundamental para que las decisiones se basen en la Ley". Desde el estrado Afonso González ha reclamado "compromiso, colaboración y esfuerzo para proteger y respetar sistema laboral" en el contexto de los cien años de la profesión de graduado social.

"Incertidumbre ante el cambio"

Esther González González, presidenta de la Audiencia de Zamora, en cuya sala de lo criminal se celebró el acto, ha agradecido la colaboración de los graduados y las graduadas sociales "más por la incertidumbre, por la preocupación por la reforma, que es grande", de tal calado que la magistrada puso como ejemplo su optimismo frente a los cambios, "yo siempre decía pueden ser una oportunidad", de lo que en esta ocasión no se ha mostrado tan segura.

Esther González ha querido subrayar la trascendencia de la profesión de Graduado Social como "pilar el derecho laboral, esencial para la democracia, tanto que yo pensaba dedicarme a esta rama" antes de tomar el rumbo de la magistratura.

La graduada social Patricia Martín, con una experiencia de 25 años en la profesión, juró ayer su incorporación al Colegio de Zamora, la única profesional que este año se ha dado de alta para ejercer en Benavente, donde desempeña labores de oposición en el Ayuntamiento desde el grupo del PSOE, como portavoz.