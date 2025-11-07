La Banda de Música de Zamora, al World Music Contest 2026 en Holanda

La Banda de Música de Zamora ha sido seleccionada para participar en el prestigioso World Music Contest (WMC), que celebrará su XX edición en agosto de 2026 en la ciudad holandesa de Kerkrade, que reúne a más de doscientas bandas y agrupaciones de todo el mundo, y lo hará en la segunda división de las WIND Bands, una categoría que reúne a bandas sinfónicas de gran nivel técnico y artístico procedentes de todo el mundo, de acuerdo con la información facilitada.

"Esta selección representa un hito histórico, tanto para la Banda como para la ciudad de Zamora, ya que se trata de un certamen internacional considerado el más exigente y reconocido en el ámbito de la música de viento", indican en la nota de prensa difundida por esta organización musical, una participación que "pone en valor el talento y el esfuerzo de los músicos zamoranos", además de "proyectar el nombre de Zamora en el panorama cultural europeo".

"Un reto ilusionante"

La Banda de Música de Zamora prepara ya "un repertorio de alta exigencia, con criterios de evaluación que valoran la calidad interpretativa, la cohesión del conjunto y la capacidad artística de la formación" para presentarse en la segunda división, los WMC, "un reto ilusionante que confirma la evolución y compromiso con la excelencia musical".

La Banda hace un llamamiento a las instituciones públicas y privadas, así como a toda la ciudadanía, en busca del apoyo a este proyecto "que trasciende lo musical y se convierte en una oportunidad única de representar a Zamora en un escenario internacional", una colaboración esencial para que la formación musical pueda "afrontar los preparativos logísticos, formativos y económicos" que se derivan de su participación en el certamen.

Los músicos y las músicas participan en competiciones de concierto, marcha y espectáculo, para celebrar durante cuatro fines de semana la excelencia de la música de viento, metal, fanfarria y percusión. El 22 de noviembre de 2025 tendrá lugar el sorteo oficial del orden de actuación de las bandas y formaciones que participan, que se retransmitirá en directo por livestream. La venta de entradas comenzará en enero de 2026.