Las arcas de la Diócesis de Zamora: las cuentas claras

El nuevo equipo de la Diócesis de Zamora ha logrado equilibrar las cuentas y acabar con el déficit estructural de 650.000 euros anuales que se encontró el obispo, Fernando Valera Sánchez, cuando tomó posesión como prelado de la provincia, "una dinámica que rompimos cuando llegué aquí", para lo que ha apostado por "el cambio estructural" en la gestión económica, ha manifestado en la presentación de la Campaña Día de la Iglesia Diocesana que se celebra este domingo, 9 de noviembre.

Fernando Valera defendió la gestión de su equipo desde la premisa de la "constante revisión de todas nuestras estructura, incluido el obispo, para dar lo mejor a la Diócesis, siempre al servicio de Zamora", para dar paso a un análisis de las cuentas quer arrojan un balance equilibrado, con unos gastos de 4,5 millones que coinciden con los ingresos, otros 4,5 millones, ha explicado el gerente y ecónomo, José Manuel Chillón Lorenzo.

El prelado ha elegido la presentacióndel Día de la Iglesia Diocesana desde la perspectiva de que "es el tiempo de la gente, también de nuestros trabajadores, de nuestros curas, de nuestros diáconos", para subrayar su labor en Zamora, una provincia pequeña en la que "estamos donde ya nadie quiere estar", ha declarado Chillón Lorenzo, para destacar que ya "ni una decisión econónica que dependa del ecónomo ni del obispo, todas tienen que estar avaladas por el consejo de asuntos ecónimoc, sino también por el equipo económico y el equipo patrimonial".

Ingresos por donaciones

El balance económico ha tenido su punto de partida con los ingresos procedentes de donaciones de fieles, un total de 30.000 euros, que se suman a las ganancias procedentes de las declaraciones de la renta que suman 210.000 euros mensuales, más de 2,5 millones anuales llegados de la Conferencia Episcopal, cantidades que se emplean para una buena inversión patrimonial, también avaladas por esa estructura que se ha dado la Diócesis para sanear sus arcas, y que ha permitido "no tocar la caja del fondo de contingencias".

Al gasto social y la inversión social en Cáritas, con los sacerdotes en el extranjero, con el personal y con la economía social y de servicio, sino en la conservación del patrimonio que se ha llevado más de un millón de euros, "la tesorería está siempre en tensión entre el servicio que tenemos que dar a la gente y el sostenimiento".

Rentabilizar los bienes inmuebles y tierras de labor

La rentabilización de los bienes inmuebles de la Diócesis, edificios y tierras ya en desuso que "son una carga para la Diócesis", ha expuesto el ecónomo, una política dirigida "no a hacer negocio, sino como servicio" a la ciudadanía, con ventas a instituciones, ayuntamientos, que precisaban de esas construcciones para uso comunitario, lo que han dado en llamar "desinvesiones", enajenaciones a precio por debajo del mercado muchas veces y siempre con el precio de referencia catastral. En total, ha supuesto ingresos por 800.000 euros, ha concretado el ecónomo.

Este sistema de gestión ha sido clave para deshacerse de una deuda que equivalía a la inversión realizada en la rehabilitación de 51 templos en 2023, esos 650.000 euros de desfase entre ingresos y gastos corregido cuando el nuevo equipo de Gobierno de la Diócesis se creó, una gestión sobre la que han caído muchas crítcias que el obispo asume como inevitables porque "cuando la casa es de cristal, todo el mundo ve lo que hay, estamos expuestos, pero la gente tiene derecho a saber dónde y cómo se utiliza y se trabaja cada euro", ha zanjado.

La transparencia fue uno de los aspecto que ha destacado Chillón Lorenzo como esencial para que la gente sepa que cada euro que se gasta está justificado, como parte de la Iglesia que son aunque no se sea creyente. El reponsable de las finanzas de la Iglesia en Zamora ha concretado las cifras obtenidas con la gestión de los aproximadamente 12 millones de euros de capital que tiene la Diócesis invertidos para obtener beneficios financieros, siendo la que menos tiene en acciones y sí en productos financieros garantizados a vencimiento, "está a buen recaudo".