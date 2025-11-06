Zamora acogerá una velada de MMA: todo lo que debes saber de este deporte

El hispanogeorgiano Ilia Topuria es a día de hoy uno de los deportistas más destacados del panorama nacional. El luchador se encuentra entre los competidores con mayor tirón junto al tenista Carlos Alcaraz, el motociclista Marc Márquez y los futbolistas Lamine Yamal y Aitana Bonmatí, y ha conseguido aumentar el número de seguidores de las artes marciales mixtas en España.

De ahí que los campeonatos de esta modalidad de lucha hayan brotado como setas por todo el territorio, habiendo llegado incluso a Zamora, donde no existe tradición de este deporte pero que el sábado 8 de noviembre acogerá una velada de MMA que se celebrará en el recinto ferial Ifeza a partir de las 18.00 horas, aunque la apertura de puertas será una hora antes.

¿Qué son las artes marciales mixtas (AMM o MMA)?

Este deporte combina la técnica de varias artes marciales y deportes de contacto. En cuanto al espectáculo en sí, el que se puede ver en empresas como la UFC (Ultimate Fighting Championship), es el de mayor contacto que existe, ya que incluye todo tipo de golpes, derribos, llaves, estrangulamientos... y mucho más. Las artes marciales mixtas combinan kárate, kickboxing, boxeo, muay thay, judo, jiu jitsu... Lo que sea necesario para derrotar al oponente.

Aunque sea un deporte de lucha duro y exigente, tiene sus prohibiciones, como golpear en la nuca, ojos, garganta y genitales, morder, tirar del pelo o dar cabezazos, entre otras. Tampoco está permitido golpear a un oponente en el suelo con patadas a la cabeza o rodillazos ni agarrarse al recinto del octágono.

Los luchadores Enrique "Wasabi" Marín y Francesco Moricca en un combate de artes marciales mixtas (MMA). / EFE

Los luchadores de artes marciales mixtas suelen pelear vistiendo unos pantalones cortos ceñidos para facilitar el movimiento, protector bucal y guantes acolchados sin dedos, que protegen los nudillos y el resto de huesos de la mano mientras permiten el uso de los dedos para facilitar los agarres, llaves, etc.

La arena de combate más habitual en las artes marciales mixtas es el octágono, elevado como un ring clásico de boxeo, vallado con una alambrada forrada con protecciones para evitar lesiones en los deportistas. La forma del recinto evita los arrinconamientos y elimina posibles ventajas entre los luchadores.