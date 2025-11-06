Zamora acoge el encuentro de laicos este fin de semana

Zamora acoge la X edición del Encuentro Nacional de Laicos en Marcha, impulsado por el Instituto Secular Cruzados de Santa María, los días 8 y 9 de noviembre.

El encuentro se estructura en torno a dos días intensos de participación y formación.

Programa

Así el sábado 8 de noviembre arrancará a las 11.00 horas con la eucaristía que presidirá Ángel Carretero, director de la Casa de la Iglesia y canónigo de la Catedral de Zamora. A continuación, el arquitecto y especialista en la obra de Antonio Gaudí, José Manuel Almuzara, impartirá la conferencia «Antonio Gaudí, evangelizador de la cultura», en el salón de actos de la Casa de la Iglesia. A las 13.15 horas tendrá lugar la representación del musical “Más allá”, obra creada por Rogelio Cabado y Marian Alonso, en el teatro de la Casa de la Iglesia.

Este montaje escénico-musical, estrenado en diciembre 2024 en Getafe, traslada al público al interior de una cafetería llamada “Más Allá”, donde jóvenes artistas reflexionan sobre sueños, inquietudes y valores mediante música, danza, imagen y palabra.

Cartel del Encuentro Laicos en Marcha. / Cedida

Por la tarde, los asistentes podrán participar en una serie de cafés creativos y talleres culturales que buscan “cristianizar” con propuestas dinámicas: memoria de la música, magia, cuentacuentos, dibujo e iconografía, el Camino de Santiago en Zamora, cine y esperanza, taller de belenes, entre otros. Ya en la noche se ofrecerá una visita artística por la Zamora cultural nocturna.

El domingo 9 de noviembre, el encuentro culminará con la misa presidida por el obispo de Zamora, Fernando Valera, en la iglesia de San Ildefonso, seguida de una visita conjunta a la exposición de Las Edades del Hombre.

Laicos en Marcha

Laicos en Marcha es una iniciativa de diálogo, presencia y compromiso apostólico de los cristianos laicos, que hunde sus raíces en la inquietud del venerable Tomás Morales Pérez, S.J., quien ya en el siglo XX animó al laicado a tomar conciencia de su «ser y misión en el mundo».

El proyecto se presenta como “un ámbito de encuentro y comunión… para compartir experiencias y alentar a los laicos cristianos a trabajar juntos”.