El Yacente organiza un triduo y unas charlas

La Penitente Hermandad de Jesús Yacente de Zamora ha preparado varias actividades para este otoño.

Por un lado, impulsa la celebración de un triduo ante su imagen titular el 12, 13 y 14 de noviembre en San Vicente a las 20.30 horas.

Además, la hermandad, en espíritu de fomentar la formación e investigación sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo, su organiza un ciclo de conferencias de actualidad.

La primera tendrá lugar el 19 de noviembre, la impartirá el músico Juan Carlos Asensio Palacios ahondará en “El miserere: Liturgia y música a través de la Historia”, mientras que al día siguiente el historiador César Rina analizará “la innovación de la Semana Santa en el mundo contemporáneo”.

Ambas intervenciones comenzarán a las 20.30 horas en el salón de actos del Seminario San Atilano.