"Uncable?" que cumple un año colgando: el ejemplo de la dejadez en una calle del Casco Histórico de Zamora

Noviembre de 2024. El calor del verano ha dado paso definitivamente a las lluvias de otoño. Los días cada vez son más cortos y Zamora ve como su diaspora no pasa por sus calles con la asiduidad que era habitual en los meses previos. Mientras tanto, las obras de humanización siguen su curso para lamento de algunos zamoranos. Incluso, hay quien aprovecha la coyuntura para remodelar sus hogares o fachadas. Mientras tanto, un curioso cable aparece colgando en una calle del Casco Histórico de la capital. Un cable que debería tener los días contados... Pero que nadie se ha atrevido a tocar en doce meses.

Quizá por su cercanía con el Museo de Zamora hay quien piensa que es parte de la ornamentación. Como si de uno de los monumentos de 'La perla del Duero' se tratara, nadie ha movido un dedo para evitar esta imagen que da muestras de la dejadez de algunos. O, mejor dicho, casi nadie. Un artista urbano desconocido dejó su sello en la esquina de la calle Zapatería con la plaza Santa Lucía, firmando con 'spray' un tajante "Uncable?". Sí, así como se lee, todo junto y con solo un signo de interrogación. En resumen, un genio incomprendido que quiso mejorar su ciudad pero se dio de bruces contra una pared.

La pervivencia de este cable colgante es tan simple de comprobar como pasear hoy en día por el Casco Histórico de la capital y revisar las últimas actualizaciones de la herramienta 'Street View' de Google. Pasan los días, los meses y ahora ya un año. Arrecían las lluvias y se suceden los días soleados de verano. Mientras tanto, nada cambia. El cable en cuestión, que queda colgando a la altura de un cuerpo humano de mediana estatura, sale de una caja que bien podría ser de electricidad, fibra o teléfono. Sea cual sea su origen, nadie se ha querido hacer cargo de su reparación. Y al ritmo que pasa el tiempo, quizá se convierta en un monumento más.