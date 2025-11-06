Stop a la desinformación. La Biblioteca Pública de Zamora se embarca en un proyecto internacional

El germen de la implicación de la Biblioteca Pública de Zamora en el programa internacional para frenar la desinformación correspondió a una invitación por parte de una organización Learn to Check, que, en la colaboración del Ministerio de Cultura y de la Sociedad Española de Documentación, han formado en esta materia a una serie de trabajadores del centro cultural zamorano.

Una segunda fase ha conllevado la puesta en marcha de un proyecto para generar una red de bibliotecas contra la desinformación.

Proyecto

La iniciativa, que ha implicado a más de media docena de trabajadores, arrancó con la creación de un espacio tanto físico, en la recepción del centro, como en la web de la institución sobre desinformación.

A lo largo del verano una agencia de comunicación generó una entidad gráfica para la bautizada como "Zona Antibulos".

El diseño planteado responde a un caballo de Troya, "el primer gran bulo de la historia de la humanidad que está documentado", precisan desde el espacio cultural.

Además, se creó "un banner grande y unos tarjetones" que sirven de marcapáginas, donde hay unos códigos QR que remiten a la página web de la biblioteca, donde está la parte virtual del trabajo.

El grupo de adultos en la hemeroteca. | CEDIDA

Este espacio web está dividido en cuatro apartados: cómo verificar textos y noticias, verificar imágenes, verificar vídeos, así como una serie de juegos y la opción de aprender más de bibliografía.

A modo de ejemplo, "si queremos comprobar la autenticidad de una noticia, aparecen una serie de verificadores que son, por ejemplo, Maldita.es, RTVE Verifica o Efe Verifica", explican desde la antigua Casa de la Cultura y ahondan en que "como centros de información que somos, combatamos también la desinformación que ahora mismo está en todas partes, porque no solamente está en las redes sociales, está en la calle, está en los comentarios de la gente... está en todas partes".

Talleres

Otra pata la representaron unos talleres desarrollados con adultos, donde trabajaron "cómo funciona nuestro cerebro y los sesgos cognitivos" o en la hemeroteca revisaron periódicos, que "son fuentes fiables realmente, pero vimos cómo distintos periódicos de distintos signos político abordan una misma noticia de distintas maneras", ejemplifican desde la biblioteca.

El taller de los jóvenes. / Cedida

A mayores, los asistentes al club de lectura juvenil "Los viernes nos vemos en la Biblio" leyeron el libro "Fake Over", de Nereida Carrillo, sobre la desinformación.

"Estos jóvenes por primera vez han leído un libro en el club de lectura que no es una novela en sí, sino que es un libro informativo", y participaron, divididos por grupos, en un yincana en la que pasaban por la fauna de la desinformación (es decir, qué son los bots y los haters); por la mirada crítica, donde exponían diferentes imágenes que han aparecido en los medios y ellos tenían que adivinar o contrastar si eran reales o manipuladas; y también trabajaron la geolocalización.

Asistentes al taller juvenil comprueban la autenticidad de una imagen. | CEDIDA

Reacción

Entre las cuestiones que sorprendieron tanto a los adultos como a los jóvenes figuran que "se haya hecho necesario que haya verificadores y que esas páginas además sean tan fáciles de usar, pues tú puedes entrar y puedes consultar si lo que estás buscando es real o no", describen.

Nuevas actividades

Tras exponer estos días el trabajo efectuado en un Congreso Nacional de Bibliotecas en Granada, invitarán a asociaciones de personas adultas y también a los centros escolares, sobre todo, de cara a los alumnos de los últimos cursos de la ESO y de Bachillerato a que participen en las actividades diseñadas para aprender a distinguir entre un bulo y una información real.

"No es verificar por verificar todo lo que nos llegue, pero cuestiones que afectan a la salud, a nuestra economía y , sobre todo, si pensamos compartirlo podemos verificarlo antes de dar el paso", animan desde el centro cultural asentado en el casco histórico.