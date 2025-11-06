Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los nueve colegios zamoranos que renovarán sus bibliotecas escolares

La Junta impulsa esta iniciativa con ayudas de entre 2.000 y 3.000 euros

Visita del colegio Las Eras a la Biblioteca Municipal de Benavente

Visita del colegio Las Eras a la Biblioteca Municipal de Benavente / E. P. (Archivo)

B. B. G.

Los colegios Juan XXIII y Alejandro Casona, en la capital, junto a los centros benaventanos de El Pinar, Las Eras y Los Salados, se unen al CEIP Ignacio Sardá de Carbajales de Alba, el CRA Guareña de Guarrete y el Hospital de la Cruz en Toro son los colegios de la provincia que participan en el proyecto “Bibliotecas Escolares de Futuro. Biblioteca 2030”, junto a otros 56 centros educativos del resto de Castilla y León.

La Consejería de Educación impulsa con este proyecto las bibliotecas escolares “como espacios donde el alumnado pueda desarrollar su creatividad e innovación y así también contribuir al fomento de un pensamiento crítico a través de nuevas formas de lectura”, destacan.

En este contexto, el Boletín Oficial de Castilla y León recoge este jueves la resolución de la convocatoria para la selección de proyectos sobre bibliotecas de cara al presente curso 2025-2026.

Aumento de presupuesto este curso

Este año, la Junta de Castilla y León ha vuelto a aumentar el presupuesto de la convocatoria de 140.000 hasta los 159.000 euros, siendo 3.000 euros la cuantía adjudicada al centro, si este tiene más de 180 alumnos, y un máximo de 2.000 si tiene menos de 180 matriculados.

Así, se han seleccionado finalmente 67 proyectos de centros que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y/o Educación Especial. 47 de ellos se ubican en el ámbito rural y los otros 20 en zonas urbanas.

Cada colegio seleccionado se compromete a reconfigurar su biblioteca escolar en diferentes espacios para la innovación, la creación, la experimentación y el trabajo interdisciplinar, como radio o cineclubes, o su promoción como espacio inclusivo y de impulso a la igualdad entre los géneros.

También se ha tenido en cuenta el fomento de actividades de escritura, producción de contenidos y lecturas compartidas en distintos soportes, el desarrollo de proyectos documentales y de las competencias mediáticas, con el fomento del pensamiento crítico y habilidades transmedia,  y la innovación en el ámbito de las tecnologías digitales.

