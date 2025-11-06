Solidarios desde la sangre hasta el cerebro

No solo la sangre, también el plasma, células madre y todo tipo de órganos, desde un riñón hasta el cerebro. Los estudiantes del Campus Viriato de Zamora fueron ayer informados de todas estas posibilidades de solidaridad durante el Día del Donante, organizado por el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca.

Fue en 2003 cuando la asociación Alcer Salamanca puso en marcha esta propuesta solidaria con la comunidad universitaria, a la que pronto se unieron otras instituciones como Ascol -que trabaja en la donación de médula ósea-, las hermandades de donantes de sangre de Zamora, Ávila y Salamanca, Alcer -para la lucha contra las enfermedades de riñón-, la Asociación de Enfermos y Trasplantados Pulmonares de Castilla y León (Apucyl) y Pyfano, que aglutina a familias de cáncer infantil.

Representantes de algunas de estas asociaciones estuvieron presentes en el hall de la Facultad de Ciencias de la Educación para dar a conocer estas maneras de ayudar al prójimo. "Intentamos implicar a la gente sobre la donación", apunta Rebeca Molero, desde Pyfano, quien recuerda que no todo es donar sangre. "También se puede donar plasma, que es algo menos habitual", puso como ejemplo. E incluso el cerebro, gracias a un convenio del Banco de Tejidos Neurológicos Incyl con el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, el Instituto de Neurociencias de Castilla y León y la USAL, sin coste alguno y cuyas muestras servirán para la investigación.

Donación de médula

En el caso concreto de su asociación, centrada en el cáncer infantil, el interés se centra en la donación de médula. "Pasas a formar parte de un registro de donantes y con un sencillo test salivar ven si eres compatible. Ahí se iniciaría el proceso por el que a través de una aféresis, que es similar a una analítica, obtendrían las células madre", resume, haciendo hincapié en que es "muy necesario" tener muchos registros de médula, "porque así hay más posibilidades de encontrar a un paciente compatible, ya que es posible que no lo sean los propios familiares de la persona necesitada", advierte.

Detalle en la mesa instalada en el hall de la Facultad de Educación de Zamora. | ALBA PRIETO

Desde la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, Silvia Benéitez explica que es habitual que cada dos meses acudan al campus para realizar alguna colecta de sangre.

Pero en la jornada de este martes el objetivo estaba en informar a los estudiantes sobre algunas dudas que les puedan surgir sobre las condiciones para poder donar -pesar más de cincuenta kilos, ser mayor de edad, estar bien de salud- y aspectos a tener en cuenta como si es posible hacerlo cuando se tiene algún tatuaje. "Todas esas dudas, además, las resuelve el médico el día que vas a donar", anima.

Donaciones de órganos

También hablaron a los alumnos sobre las donaciones de órganos, mediante el testamento vital que es fácil de realizar y donde se puede incluso elegir los órganos concretos que se está dispuesto a donar.

Los datos avalan la efectividad de este tipo de iniciativas en la universidad. El pasado año, se realizaron 29 campañas de donaciones de sangre en 17 centros, con 630 donaciones y 405 nuevos donantes. Un aumento importante en una lista cada vez más necesaria.