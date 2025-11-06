La simulación clínica de la Escuela de Enfermería de Zamora traspasa fronteras

La importancia de la simulación clínica y una cultura de la prevención de infecciones son los dos ejes principales sobre los que se ha venido trabajando durante los últimos tres años con el proyecto "HAInnovPrev", una iniciativa que unirá hasta este diciembre a la Escuela de Enfermería de Zamora —en representación de la Universidad de Salamanca— y la Universidad de Coimbra con centros de educación superior al otro lado del Atlántico, como son la Universidade Federal do Rio de Janeiro, la Universidade Federal de Viçosa —ambas en Brasil— y las peruanas de Cusco y Chota.

La investigadora principal del proyecto, Eva Picado Valverde, aplaudió la implicación de la Escuela de Enfermería de Zamora en este proyecto para elabora un modelo que se incorporará a los planes de estudio en las universidades de Brasil y Perú participantes.

"Tienen unos valores impresionantes en el desarrollo de la docencia y de la práctica con los alumnos y, durante todos estos meses, María José Fermoso, la directora de la escuela, y todo su equipo, han estado tutorizando esa parte más teórica de docencia y de contenidos que van a incorporar a los planes de estudio, pero, sobre todo, hay que destacar la parte de simulación que se incluirán en estas universidades", subrayó Picado, quien también señaló que, en los viajes a esos países, "nosotros también hemos recogido experiencias interesantes y aprendido sobre cómo trabajan ellos".

Asistentes a las jornadas sobre el proyecto internacional. / Cedida

El aprendizaje sobre la simulación clínica servirá "para que los estudiantes pongan en práctica situaciones reales, pero en escenarios controlados, para estar preparados a la hora de salir al mercado laboral", explicó.

Infecciones asociadas a los cuidados en salud

Desde la Escuela Superior de Enfermería de Coimbra, Teresa Almeida Neves, otra de las coordinadoras de este proyecto, añadió que con este proyecto "se ha centrado en cómo enseñamos a los estudiantes de Enfermería a prevenir las infecciones asociadas a los cuidados de salud, que son un desafío global, por su elevada incidencia. De esta manera, hemos conseguido desarrollar, de manera conjunta, un modelo pedagógico para mejorarla enseñanza para prevenir infecciones en América Latina".

Inauguración de las jornadas en la Escuela de Enfermería de Zamora. / Cedida

Por su parte, Juan Antonio Juanes, profesor de la Facultad de Medicina e investigador del proyecto, está centrado en las propias simulaciones clínicas, "algo esencial para la adquisición de competencias y habilidades prácticas de los estudiantes", una técnica que poco tiene que ver con la práctica que se realiza en las universidades participantes de Brasil y Perú. El aprendizaje obtenido en estos meses ha demostrado que "se facilita la reducción de infecciones en las maniobras y actuaciones de los sanitarios".

Una experiencia enriquecedora

Sobre la internacionalización del proyecto, Juanes apuntó a "lo enriquecedor que es poder comparar y trabajar con otros países y resulta un aprendizaje conjunto".

Alumnas de la Escuela de Enfermería de Zamora, durante la jornada. | CEDIDA

La jornada ha contado con la presencia de los investigadores, que han compartido con los estudiantes de Enfermería de Zamora los avances de esta investigación, con ponencias y escenarios de simulación clínica, además de las experiencias internacionales y la presentación de un ebook educativo del proyecto.

El vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos Roco, quien fue el encargado de inaugurar estas jornadas, destacó su internacionalización e innovación, "lo que supone todo un reto, porque hay que mover muchísimas voluntades, organizarse muy bien y ponerse todo muy en línea". Unas jornadas que, además, "abren puertas para poder hacer más cosas en el futuro, con la participación de la Escuela de Enfermería de Zamora, que es importantísima para este campus y para la ciudad", valoró. Por otra parte, adelantó que la USAL está en conversaciones con el Ayuntamiento de Zamora "para organizar más eventos, jornadas y congresos que serán importantes para la universidad, pero también para el entorno social y económico de la ciudad".