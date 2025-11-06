Emprendimiento
El retorno a las clases impulsa el crecimiento de nuevos autónomos en Zamora
La provincia pierde fuerza en actividades esenciales para el territorio como la hostelería y la agricultura
22 personas más que decidieron emprender durante el pasado mes en Zamora se decantaron por el sector de la educación. Auge de trabajadores autónomos que responde a un comportamiento estacional coincidiendo con el inicio del curso escolar. También crecieron, aunque de manera más puntual, los profesionales por cuenta propia dedicados a las actividades financieras y de seguros, la información y la comunicación y las actividades inmobiliarias.
Por contra, la evolución del trabajo autónomo en la provincia fue negativa en la hostelería, donde se han perdido 33 empresarios junto con la agricultura, que restó en octubre 21 autónomos. En total, son 53 trabajadores autónomos menos, lo que equivale a un descenso mensual del 0,3 %.
Caída moderada soportada por el crecimiento en otros sectores, como pueden ser las actividades profesionales, la educación, la sanidad, la información y comunicación, "lo que confirma que el modelo económico está cambiando y está evolucionando", señala Leticia Mingueza, presidenta en Castilla y León de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). No obstante, Mingueza subraya que la región "pierde fuerza en actividades esenciales para nuestro territorio, como lo es el comercio, la agricultura o el transporte". Datos que, valora, "deben de hacernos reflexionar" porque se necesita "que emprender no sea una carrera de obstáculos".
"Necesitamos apoyos e incentivos para el relevo generacional, medidas fiscales para ayudar a fijar población en el medio rural y apoyo decidido en materia de digitalización, así como menos trabas y menos normativa", reivindica la portavoz del colectivo.
En doce meses, Zamora ha perdido 152 trabajadores por cuenta propia. La provincia mantiene así la tendencia descendente que afecta a buena parte de Castilla y León donde hay 1.388 autónomos menos que en octubre del pasado año, lo que supone un descenso del 0,8% frente al ascenso del 1,1% de incremento a nivel nacional.
"Los autónomos somos el motor económico de nuestros pueblos y ciudades y si queremos que Castilla y León sea una tierra de oportunidades y de futuro, es imprescindible proteger, impulsar y facilitar la actividad de quienes emprenden y sostienen el tejido productivo de nuestra tierra", expresa Mingueza.
