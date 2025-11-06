Una raya roja refuerza la seguridad a la salida de Zamora

El tramo de la carretera autonómica CL-605, una de las principales vías de salida de la ciudad hacia Tierra del Vino, ha visto reforzada la seguridad con una gran raya roja que se ha colocado como señalización horizontal para evitar que los automóviles puedan invadir el carril contrario, bien sea para adelantar o para entrar a la gasolinera cuando vienen por el carril opuesto.

La raya roja discurre en todo el tramo de la carretera de Cañizal (la que enlaza con la rotonda de Moraleja del Vino, Villaralbo y Arcenillas), desde el final el entronque con la A-66 hasta el enlace con Zamora y la autovía de la N-630 (la prolongación de Cardenal Cisneros), hoy considerada una vía del anillo de la ciudad.

Área de la CL-605 donde se ha pintado la raya roja / Cedida

La línea roja trata de remarcar la importancia de la línea continua en este tramo, donde a finales de agosto fallecía un motorista y otra resultaba herida de gravedad tras ser embestidos por una ambulancia al detenerse para girar hacia la gasolinera, un desvío que no está permitido (hay que entrar siempre por el carril donde está la estación de servicio o llegar hasta la primera rotonda para cambiar de sentido).