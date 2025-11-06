El PP replica al ministro por sus declaraciones en Zamora: "Una burla"

El Partido Popular de Zamora ha calificado de "insulto a la inteligencia de los zamoranos" las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien afirmó el miércoles en Zamora que el Gobierno "no va a dejar a nadie atrás", en referencia a la gestión del Ministerio de Transportes. “Decir eso en una provincia a la que el Gobierno de Pedro Sánchez castiga con la eliminación de servicios básicos, el abandono de las infraestructuras y la marginación sistemática del transporte público es una auténtica burla”, han señalado los populares.

Desde el pasado 9 de junio, el Gobierno ha suprimido dos paradas del AVE en la estación de Otero de Sanabria, dejando sin servicio a los vecinos de Sanabria y La Carballeda que utilizan a diario el tren para acudir a su trabajo: sanitarios, docentes, empleados de banca y otros profesionales que dependen de estas conexiones. "Eso no es luchar contra la despoblación ni defender la España Vaciada. Eso es dar la espalda a un territorio que lleva años reclamando igualdad de oportunidades", han denunciado desde el PP.

Además, el nuevo mapa nacional de transporte por carretera aprobado por el Gobierno supone "un nuevo golpe" para el medio rural zamorano, ya que suprime múltiples paradas y servicios de autobús en pueblos de la provincia, dejando sin conexión a cientos de vecinos que dependen del transporte público para acudir a centros sanitarios, a realizar gestiones o mantener un mínimo nivel de movilidad.

“Mientras hablan de cohesión territorial, están recortando servicios esenciales que son la única alternativa de transporte para nuestros mayores y para quienes no disponen de vehículo propio”, han lamentado los populares.

El PP ha recordado también que el Ejecutivo socialista tampoco ha recuperado el tren madrugador entre Zamora y Madrid, suprimido durante la pandemia, “una conexión esencial para muchos zamoranos que trabajan en la capital de España y que desean seguir viviendo en su tierra”. A su juicio, hablar de movilidad sostenible mientras "obligan a cientos" de personas a coger el coche cada día por falta de alternativa ferroviaria es "puro cinismo".

El PP de Zamora ha denunciado igualmente el lamentable estado de conservación de las autovías A-52 y A-6, así como las "interminables" obras de mejora de la N-631 entre Montamarta y Mombuey, que siguen sin concluir "pese a las promesas reiteradas del Ministerio". Asimismo, ha criticado la paralización del proyecto de desdoblamiento de la N-122 en autovía desde Zamora hasta la frontera con Portugal, "una infraestructura vital para el desarrollo económico de la provincia y para la conexión con el país vecino, de la que el Gobierno solo ha licitado un kilómetro de los 72 totales desde 2018".