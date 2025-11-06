Polémica por la Vía de la Plata y el camino jacobeo de esa ruta: la queja de Benavente y la respuesta de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora, a través del concejal de Turismo, Christoph Strieder, ha participado en la asamblea general de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, que se ha celebrado en Cáceres, donde se aprobó el plan de actuaciones del próximo año.

Entre las propuestas realizadas, la Red impulsará la comercialización de experiencias en los municipios asociados. Este enfoque permitirá "capitalizar el trabajo de fortalecimiento" realizado durante 2025 y consolidar a la Ruta Vía de la Plata como "un destino turístico sostenible y de calidad".

La estrategia 2026 reforzará la promoción conjunta de los distintos segmentos turísticos asociados al itinerario, desde el cicloturismo hasta el senderismo o los viajes en moto y autocaravana, para potenciar su posicionamiento en los mercados internacionales y consolidar a la Ruta Vía de la Plata como un destino integral de experiencias.

La asamblea valoró también los resultados del proyecto de cicloturismo BalataBike, enmarcado en la convocatoria Experiencias Turismo España, que ha servido para fortalecer el cicloturismo en la Ruta Vía de la Plata.

Así mismo, se aprobó reforzar el papel de la Ruta Vía de la Plata dentro de las redes culturales, impulsando las sinergias con Iter Romanum, iniciativa promovida por la propia Red para articular un gran itinerario cultural del patrimonio romano, y con la asociación Rutas Culturales de España.

Participantes en asamblea de la Red de Ciudades de la Ruta Vía de la Plata. / Cedida

En coherencia con esta visión de desarrollo territorial, los municipios suscribieron el Manifiesto del Corredor Oeste, que reclama la recuperación del eje ferroviario de la Ruta de la Plata como infraestructura estratégica para el equilibrio demográfico y económico del país y su conexión con el Corredor Atlántico.

Durante la asamblea fueron varios los municipios, entre ellos Benavente, que expusieron su malestar por el uso que se está haciendo de la denominación de Vía de la Plata en referencia al Camino de Santiago, destacando que Vía de la Plata es la calzada romana de Mérida a Astorga, mientras que la Ruta Vía de la Plata es una ruta turística que comienza en Sevilla y termina en Gijón.

Según ha explicado Strieder "existen muchos mapas y textos que sugieren que la Vía de la Plata, como Camino a Santiago, gira hacia el oeste en Granja de Moreruela", en dirección a Orense. "Se puede entender muy bien que municipios que pertenecen desde hace muchos años a la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, como es el caso de Benavente, se sienten molestos cuando les están borrando de mapa, no todos los caminos son a Santiago", concluyó el edil zamorano.